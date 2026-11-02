டிக்கெட் கட்டணம் அதிகமா? விமானத்தில் பயணிக்காதீர்கள்; சுப்ரீம் கோர்ட் பதில்
டிக்கெட் கட்டணம் அதிகமா? விமானத்தில் பயணிக்காதீர்கள்; சுப்ரீம் கோர்ட் பதில்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:23 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 06:17 PM ADDED : நவ 02, 2026 03:23 PM
இந்திய வானூர்தி சட்டம் மாற்றப்பட்டு, விமான நிறுவனங்களே கட்டணங்களை நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் என்று புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய விதிகள் 2027, ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.
விமான கட்டணங்கள் உயர்வு குறித்து சமூக ஆர்வலர் லட்சுமி நாராயணன் என்பவர் வழக்கு ஒன்றை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த வழக்கு சுப்ரீம்கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல், விமான கட்டணம் 700 சதவீதம் வரை உயர்ந்துவிட்டது. அவசியமான தேவையும் கூட. கடும் கட்டண உயர்வானது, சமத்துவத்தை உறுதி செய்யும் அரசியலமைப்பு 14வது பிரிவை மீறுவதாக உள்ளது என்று வாதிட்டார்.
வக்கீலின் வாதாடிக் கொண்டிருந்த போது நீதிபதி விக்ரம்நாத் குறுக்கிட்டு பதிலளித்தார். அதை ஏற்க மறுத்து, அப்படியென்றால் விமானத்தில் பயணம் செய்யாதீர்கள். அடுத்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது என்று கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார்.
நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற இந்த உரையாடல் விவரங்கள் சமூக வலை தளங்களில் வெளியாகி பெரும் வாத, பிரதிவாதங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.
சாதாரண வழக்குகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுக முடியாது, விமான பயணம் என்பது ஆடம்பரம் என்பது நீதிபதியின் கருத்து, இந்தியா போன்ற பரந்த நாட்டில் விமான பயணம் அத்தியாவசிய சேவை என்ற வக்கீலின் வாதம் கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை என்று பலரும் பலவிதமான கருத்துகளை முன் வைத்து வருகின்றனர்.