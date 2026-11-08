இஸ்ரேல் அதிபர் எதிர்க்கட்சிக்கு அரசை அமைக்க அழைப்பு; பிரதமர் பதவியை இழக்கிறார் நெதன்யாகு
இஸ்ரேல் அதிபர் எதிர்க்கட்சிக்கு அரசை அமைக்க அழைப்பு; பிரதமர் பதவியை இழக்கிறார் நெதன்யாகு
ADDED : நவ 08, 2026 06:09 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:09 AM
-நமது நிருபர்-
இஸ்ரேல் பார்லிக்கு நடந்த தேர்தலில், தற்போதைய பிரதமர் நெதன்யாகுவின் கூட்டணிக்கு 53 இடங்கள் கிடைத்தன. ஐசென்காட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணி 48 இடங்களை பெற்றன. அரபு கட்சிகளின் கூட்டணியான ஜாயின்ட் லிஸ்ட் 11 இடங்களிலும், ரா-அம் 8 இடங்களிலும் வென்றன. யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராவதற்கு ஐசென்காட்டிற்கு அரபு கட்சிகள் கூட்டணி ஆதரவு தெரிவித்தன. கூட்டணியின் பலம் 67ஆக உயர்ந்தது.
இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், எதிர்க்கட்சியான யாஷார் கட்சித் தலைவர் காடி ஐசென்காட்டை புதிய அரசை அமைக்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார். ஐசென்காட் இன்று (நவம்பர் 8) அதிபரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் ஆட்சியமைப்பதற்கான ஆணையை முறைப்படி பெறுகிறார்.
ஆட்சி அமைக்க அவருக்கு 28 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும் தேவைப்பட்டால் கூடுதலாக 14 நாட்கள் நீட்டிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் பிரதமர் பதவி நெதன்யாகு கையை விட்டு, போவதால் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.