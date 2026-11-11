பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் ஆபத்தான அரசு; புதிய ஆட்சியமைவது குறித்து இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு விமர்சனம்
பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் ஆபத்தான அரசு; புதிய ஆட்சியமைவது குறித்து இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு விமர்சனம்
ADDED : நவ 11, 2026 06:51 AM
ADDED : நவ 11, 2026 06:51 AM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல் பார்லிக்கு நடந்த தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், நேற்று முதல் அமர்வு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், உரையாற்றிய தற்போதைய பிரதமர் நெதன்யாகு, 'ஈரானிடமிருந்து அதிகரித்து வரும் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள தேசிய ஒற்றுமையுள்ள அரசு அமைக்கப்பட வேண்டும்,' என்று வலியுறுத்தினார். எக்ஸ் தளத்திலும் புதிய ஆட்சி அமைப்பது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் காட்டமாக பதிவிட்டிருந்தார். அந்தப் பதிவில், ' இது வெட்கக்கேடானது. பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் ரா-அம், ஜாயிண்ட் லிஸ்ட் கட்சிகளுடன் இணைந்து ஓர் ஆபத்தான அரசை அமைப்பது முற்றிலும் கூடாது,' எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அவரது இந்தப் பேச்சுக்கு புதிதாக ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரியுள்ள எதிர்க்கட்சி கூட்டணி தலைவர் ஐசென்காட் எதிர்ப்பும், விமர்சனங்களையும் முன்வைத்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது; நெதன்யாகுவின் பேச்சு பிளவுபடுத்தும், வெறுப்பு நிறைந்த பேச்சாக இருக்கிறது. அவரது இந்தப் பேச்சுக்கு வெட்கப்பட வேண்டும். இனி ஒரு நிமிடம் கூட பிரதமர் பதவியில் நீடிக்க நெதன்யாகு தகுதியற்றவர். இவ்வாறு கூறினார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஐசென்காட்டின் யாஷர் கட்சி பார்லியில் சில முக்கிய முன்மொழிவுகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்துவதற்கு வழிவகுத்த பாதுகாப்பு தோல்விகள் பற்றி விசாரிக்க சுதந்திரமான விசாரணை ஆணையம் அமைக்க வேண்டும். நெதன்யாகு கொண்டு வந்த நீதித்துறை சீர்த்திருத்தங்களை முழு ரத்து செய்ய வேண்டும். முன்னாள் மூத்த ராணுவ அதிகாரியான கஹானாவை பார்லியின் புதிய சபாநாயகராக தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதற்கு போதிய ஆதரவு உள்ளது, என வலியுறுத்தியுள்ளது.