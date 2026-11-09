இஸ்ரேலில் வருகிறது ஆட்சி மாற்றம்; அதிபரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் ஐசென்காட்
இஸ்ரேலில் வருகிறது ஆட்சி மாற்றம்; அதிபரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் ஐசென்காட்
ADDED : நவ 09, 2026 08:07 AM
ADDED : நவ 09, 2026 08:07 AM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேல் பார்லிக்கு நடந்த தேர்தலில், தற்போதைய பிரதமர் நெதன்யாகுவின் கூட்டணிக்கு 53 இடங்களே கிடைத்தன. ஐசென்காட் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணி 48 இடங்களை பெற்றன. அரபு கட்சிகளின் கூட்டணி 19 இடங்களிலும் வென்றன.
யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராவதற்கு ஐசென்காட்டிற்கு அரபு கட்சிகள் கூட்டணி ஆதரவு தெரிவித்தன. கூட்டணியின் பலம் 67ஆக உயர்ந்தது. இஸ்ரேல் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக், எதிர்க்கட்சியான யாஷார் கட்சித் தலைவர் காடி ஐசென்காட்டை புதிய அரசை அமைக்க அழைப்பு விடுத்தார்.
அதனை ஏற்று அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக்கை சந்தித்த ஐசென்காட், ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார். ஐசன்காட்டிற்கு ஆட்சி அமைக்க 28 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்பட்டால், மேலும் 2 வாரங்கள் அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
இஸ்ரேலில் நிகழும் ஆட்சி மாற்றம் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறுகையில், 'நெதன்யாகு, ஐசென்காட் இருவருமே கொள்கை ரீதியாக ஒரே மாதிரியானவர்கள் தான். இருவருமே என் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பவர்கள்,' என்று கூறியுள்ளார்.