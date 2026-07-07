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சமூக வலைதள பதிவுகளை முன்கூட்டியே கண்காணிப்பது சாத்தியமற்றது; நீதிமன்றத்தில் கூகுள், மெட்டா நிறுவனங்கள் பதில்

சமூக வலைதள பதிவுகளை முன்கூட்டியே கண்காணிப்பது சாத்தியமற்றது; நீதிமன்றத்தில் கூகுள், மெட்டா நிறுவனங்கள் பதில்

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 10:21 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 10:21 PM

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புதுடில்லி: 'சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றும் கோடிக்கணக்கான வீடியோக்கள் மற்றும் பதிவுகளை முன்கூட்டியே கண்காணிப்பது நடைமுறை சாத்தியமற்ற செயல்' என, 'கூகுள், மெட்டா' ஆகிய நிறுவனங்கள் டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளன.

டில்லி மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில், டில்லி முன்னாள் முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான போது, விசாரணை காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகின.

அனுமதியின்றி எடுக்கப்பட்ட வீடியோக்களை, ஆம் ஆத்மி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நீதிமன்ற விதிகளுக்கு புறம்பாக சமூக வலைதளங்களில் பரப்பியதாக வழக்கறிஞர் வைபவ் சிங் என்பவர் டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இதுபோன்ற உள்ளடக்கங்களை, சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டு இருந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வி. காமேஷ்வர் ராவ் மற்றும் மன்மீத் பிரிதம் சிங் அரோரா அடங்கிய அமர்வு, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்ட அந்த வீடியோக்களை உடனே நீக்கும்படி, 'கூகுள், மெட்டா, எக்ஸ்' உள்ளிட்ட தளங்களுக்கு உத்தரவிட்டதுடன், பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யவும் அறிவுறுத்தினர்.

இதைத்தொடர்ந்து, 'கூகுள், மெட்டா' உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்த பதில் மனு:சமூக வலைதளங்களில் தினமும், கோடிக்கணக்கான பதிவுகள், வீடியோக்கள் பதிவேற்றுவதை, முன்கூட்டியே கண்காணிப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. எங்கள் நிறுவனங்களை, 'சூப்பர் சென்சார்' அமைப்பாக மாற்ற முடியாது; சட்டவிரோதமான உள்ளடக்கத்தை தாங்களாகவே கண்டறிந்து நீக்க, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் இடமில்லை.

நீதிமன்றத்தால் சட்டவிரோதம் என குறிப்பிட்ட சமூக வலைதள பக்கங்களின் முகவரிக்கான லிங்குகளை வழங்கினால் மட்டுமே, அந்த உள்ளடக்கங்களை எங்களால் நீக்க முடியும். தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் பிரிவு 79ன் கீழ், சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கான சட்டப் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு உள்ளது. எது சட்டப்பூர்வமானது, எது சட்டப்பூர்வமற்றது என்பதை தீர்மானிக்கும் தணிக்கையாளர்களாக எங்களை மாற்ற முடியாது. இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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