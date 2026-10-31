எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டைப் பிளவுபடுத்த விரும்புவது துரதிர்ஷ்டவசமானது; பிரதமர் மோடி பேச்சு
எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டைப் பிளவுபடுத்த விரும்புவது துரதிர்ஷ்டவசமானது; பிரதமர் மோடி பேச்சு
ADDED : அக் 31, 2026 08:58 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:58 PM
ஆமதாபாத்: குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: சர்தார் வல்லபாய் படேல் இந்த நாட்டுக்கு அளித்த அர்ப்பணிப்புக்கு நன்றி. இவர் ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். ஒற்றுமையை என்னும் இவரது கொள்கை நாட்டின் வளர்சிக்கு பெரிதும் உதவியது. சுயச்சார்பு இந்தியா உருவாக படேல் காரணமாக இருந்தார்.
அரசியலமைப்புச் சட்டம் நம்மை மக்களுக்குப் பொறுப்புக்கூற வைக்கிறது. நமது நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு ஒற்றுமை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு எதிர்கட்சியினர் தடையாக உள்ளனர். தேச விரோத சக்திகள் எதிர்கட்சியினருக்கு ஆதரவு அளிக்கின்றன. நாட்டில் மறைமுக நக்சல்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்து உள்ளது. இவர்களிடம் மக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
எந்தவொரு நாட்டிற்கும் சுதந்திரம் என்பது மிக அவசியமானது. ஒரு நாடு சுதந்திரத்தைப் பெறும்போது, அது தனது எதிர்காலத்தைத் தானே தீர்மானிக்கும் திறனைப் பெறுகிறது. நாட்டை நக்சலிசம், மாவோயிசத்திலிருந்து விடுவிக்கும் வரை ஓயமாட்டோம் என்று கடந்த ஆண்டு நான் கூறி இருந்தேன்; அந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டைப் பிளவுபடுத்த விரும்பும், தடைகளை உருவாக்கும் சக்தியாக மாறியிருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. உலகளாவிய எரிசக்தி நெருக்கடி, மக்களுக்கு பாதிக்காமல் இருக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. ஒரு காலத்தில் நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை மட்டுமே எதிர்கொண்ட இளைஞர்களுக்கு, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகி உள்ளன. இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.