குண்டுவெடிப்பு கைதிகளுக்கு பரோல் வழங்கியது வரலாற்றுத் தவறு!
குண்டுவெடிப்பு கைதிகளுக்கு பரோல் வழங்கியது வரலாற்றுத் தவறு!
ADDED : நவ 01, 2026 06:31 AM
ADDED : நவ 01, 2026 06:31 AM
கோவை: குண்டுவெடிப்பு கைதிகள் ஐந்து பேரை பரோலில் விட்டதை கண்டித்து விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கோவை தெற்கு தாசில்தார் அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது.
பா.ஜ., இளைஞரணி மாநிலத் தலைவர் சூர்யா பேசியதாவது: குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை பரோலில் சட்டத்தை மீறி வெளியில் விட்டுள்ளனர். இதை அனைத்து பொதுமக்களும் எதிர்க்க வேண்டும். தவறு நடந்துள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.
குண்டுவெடிப்பு மீது பெரியளவில் நடவடிக்கை எடுக்காததற்கு இங்குள்ள திராவிட கட்சிகளே காரணம். பயங்கரவாதிகள் மீது த.வெ.க., அரசுக்கு என்ன கரிசனம். சிறையில் மொபைல்போன் பயன்படுத்தியதற்காக இருமுறை வழக்கு பதியப்பட் டுள்ளது. அப்படி இருப்பவர்களுக்கு எப்படி பரோல் வழங்கலாம். சிறுபான்மையினர் ஓட்டுக்களை பெற பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றமே ஜாமின் வழங்காமல் கண்டித்துள்ளது. த.வெ.க., மாற வேண்டுமா என்பதை முதல்வர் முடிவு செய்ய வேண்டும். திராவிட கட்சிகள் மீது இருந்த வெறுப்பில் தான் த.வெ.க.,வை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். மிகப்பெரிய வரலாற்று தவறை த.வெ.க., அரசு செய்துள்ளது. அதை சரி செய்யாவிடில் பிழையாகி விடும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.