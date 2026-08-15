மாற்றம் வேண்டும் என 'ரீல்ஸ்' போட்டது மக்கள் தான்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி
மாற்றம் வேண்டும் என 'ரீல்ஸ்' போட்டது மக்கள் தான்; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி
ADDED : ஆக 15, 2026 07:35 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 07:35 PM
சென்னை: ''தமிழகத்தில் மாற்றம் வேண்டும் என 'ரீல்ஸ்' போட்டது மக்கள் தான்'' என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் இபிஎஸ்க்கு, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சென்னை - புரசைவாக்கத்தில் அவர் அளித்த பேட்டி: 'ரீல்ஸ் போட்டதும், ரீல் விட்டதுமே, த.வெ.க., அரசின் சாதனை என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் இபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார். 'ரீல்ஸ்' போடுவதை சிறுமைப்படுத்தி பேசியிருக்கிறார்.
மாற்றம் வர வேண்டும் என 'ரீல்ஸ்' போட்டதே மக்கள் தான். மன்னராட்சி போல், ஒரு குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கக் கூடாது; மக்களாட்சி போல், ஒவ்வொரு குடும்பமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என, மக்கள் நினைத்தனர். ஊழலை ஒழிப்போம் என்றோம்; மக்களின் நம்பிக்கையை அறுவடை செய்தோம்.
பிரச்னைகளில் மிகப்பெரியது, போதைப் பொருள் பிரச்னைதான். இது ஒரே நாளில் வரவில்லை; ஐந்தாண்டு கால தாக்கம். இதை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்துவோம். போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கையில், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், அரசு என, ஒரு கூட்டு நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க உள்ளோம்.
'சைதாப்பேட்டை மக்களுக்கு நல்ல சாவு வராது' என, தி.முக., அமைப்பு செயலர் ஆர்.எஸ். பாரதி பேசியுள்ளார். மருத்துவ 'மாபியா'விடம் இருந்து தப்பிய மக்களுக்கு, இனி நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கப் போகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.