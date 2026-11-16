இந்தியாவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய இத்தாலி பிரமுகர்: 2018 ல் பிலிப்பைன்சில் நாடு கடத்தப்பட்டவர்
இந்தியாவில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய இத்தாலி பிரமுகர்: 2018 ல் பிலிப்பைன்சில் நாடு கடத்தப்பட்டவர்
ADDED : நவ 16, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:13 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
ஹைதராபாத்தில் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் பாரத் உச்சி மாநாடு இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. சர்வதேச நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
இம்மாநாட்டில் இத்தாலியைச் சேர்ந்த ஐரோப்பிய சோசலிஸ்ட் கட்சி பொதுச்செயலர் பிலிபெக், பிரதமர் மோடி குறித்து பேசியது சர்ச்சையை ஏற்புடத்தியது. அவரது பேச்சை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் கைதட்டி ரசித்தார்.அதற்கும் கண்டனம் குவிகிறது.
''பிலிபெக், இ-விசா இணையதளம் வாயிலாக Conference Visa பெற்றுள்ளார். உள்நாட்டு அரசியல் குறித்த அவரது கருத்து. இந்தியாவின் உள்நாட்டு அரசியலில் தலையிடக்கூடாது என்ற விசா விதிமுறைகளை மீறியுள்ளது. அவர் இத்தாலிக்கு சென்றுவிட்டார்.
எதிர்காலத்தில் அவர் விசா பெறுவதற்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை,'' என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நடந்தது என்ன
2017 அக்டோபரில் பிலிப்பைன்சிற்கு சர்வதேச மனித உரிமைகள் உண்மை கண்டறியும் குழு வந்தது. அதில் இடம்பெற்றிருந்த பிலிபெக், அப்போது பிலிப்பைன்சில் ஆட்சி செய்த அதிபரையும், போதை எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். இதனால் அந்நாட்டு அரசு பிலிபெக் பெயரை கறுப்புப்பட்டியலில் வைத்தது.
2018 ஏப்ரல் 5 ல், பிலிப்பைன்ஸ் அரசியல் கட்சி ஒன்று இரண்டு நாள் மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்தது. இதில் 20 வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் அழைக்கப்பட்டனர். அதில் பிலிபெக் ஒருவரும். மற்ற நாட்டவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கிய பிலிப்பைன்ஸ் அதிகாரிகள் பிலிபெக்கிற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுத்துவிட்டனர். கடந்த காலங்களில் அவரது சட்டவிரோத அரசியல் நடவடிக்கைகளே இதற்கு காரணம் என தெரிவித்தனர்.
பிலிபெக்கை இத்தாலிக்கு நாடு கடத்தினர்.
இதற்கு பிலிப்பைன்ஸ் எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், '' வெளிநாட்டு பயணிகள் நாட்டிற்குள் கட்சி சார்ந்த அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியாது என்று கூறியதுடன், அரசின் நடவடிக்கை தேசிய இறையாண்மை சார்ந்த விஷயம் '' என அரசு தெளிவுபடுத்தியது.