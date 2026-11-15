தெலுங்கானா அரசு மாநாட்டில் இத்தாலி தலைவரால் சர்ச்சை; பாஜ கண்டனம்
தெலுங்கானா அரசு மாநாட்டில் இத்தாலி தலைவரால் சர்ச்சை; பாஜ கண்டனம்
ADDED : நவ 15, 2026 08:14 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:14 PM
புதுடில்லி:
தேர்தல் கமிஷனுடன் இணைந்து பாஜ ஓட்டுத் திருட்டில் ஈடுபடுகிறது என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.
காங்கிரஸ் ஆளும் தெலுங்கானாவில், அம்மாநில அரசு, அறிவுஜீவிகள் உச்சி மாநாட்டை நடத்தியது. இம்மாநாட்டில், பங்கேற்ற இத்தாலியை சேர்ந்தவரும், ஐரோப்பிய சோசலிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளருமான ஜியாகோமோ பிலிபிக் பேசினார்.
அவர் பேசும்போது '' VOte Chor, Gaddi Chhod'' என்ற ராகுல் உள்ளிட்டோர் கூறும் வாக்கியத்தை மொழிபெயர்த்து பேசினார். அப்போது, அதனை கேட்ட ராகுல் சிரித்தார்.
ஜியாகோமோ பிலிபிக் மேலும் பேசுகையில், ''கல்வி சீர்திருத்தம், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள், இளைஞர்கள், மாணவர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடுகின்றனர். அதன் மையத்தில் காங்கிரசும், ராகுலும் முன்னணியில் நிற்கின்றனர்,'' என்றார். ஓட்டுத் திருட்டு என கோஷம் போட்டார்.
இந்தியாவில் நடக்கும் உள்நாட்டு பிரச்னை குறித்து வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர் பேசிய விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
எதிர்ப்பு
மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிக்கையில்,'' வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் இந்தியாவை அவமதிக்கும்போது யாராவது சிரிப்பதை பார்த்து இருப்பீர்களா? எந்த இந்தியர் வெளிநாடு சென்று இந்தியாவை அவமதிக்கிறார் என்று நான் கேட்கவில்லை'' எனக்கூறியுள்ளார்.
அவதூறு
மஹாராஷ்டிராவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில், ''காங்கிரஸ் நாடு முழுதும் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் இடதுசாரி சித்தாந்த பிரசாரகர்களை அழைக்கிறது. காங்கிரஸ் இளவரசரும் அங்கு சென்றார். அதற்கு பாரத் உச்சி மாநாடு என்று பெயரிட்டனர். ஆனாலும் ஒரு சர்வதேச மாநாட்டில் இந்தியாவிற்கு எதிரான கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி உலகம் முழுதும் இந்தியாவை அவதூறு செய்ய உழைத்தார்.சர்வதேச மேடைகளில் இந்தியாவை அவதூறு செய்கிறார்'', என்றார்.
மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் பண்டி சஞ்சய் குமார்,'' காங்கிரஸ், ஒரு காலத்தில் ஒரு இத்தாலியரை இந்தியாவின் பிரதமராக்க முயன்றது. தற்போது அதன் பாரத எதிர்ப்பு மாநாட்டில் இத்தாலி அரசியல் தலைவர் இந்தியாவின் உள்விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கிறார்.
தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, வெளிநாட்டு அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கு மேடை அமைத்து உள்நாட்டு அரசியலில் தலையிட அனுமதிக்கிறார். ராகுலோ வெட்கமின்றி சிரிக்கிறார்,''. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஆனால், ஜியாகோமோ பிலிபிக் பேச்சை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஆதரித்து பாஜவையும், பிரதமர் மோடியையும் விமர்சிக்கின்றனர்