2031ல் இந்தியாவில் நடக்கிறது உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: வெளியானது பட்டியல்
2031ல் இந்தியாவில் நடக்கிறது உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: வெளியானது பட்டியல்
ADDED : நவ 15, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:31 PM
லண்டன்: 2035 ம் ஆண்டு வரை ஐசிசி நடத்தும் கிரிக்கெட் தொடர் குறித்த அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. இதன்படி 2031 ல் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் உலக கோப்பைத் தொடர் இந்தியாவும், வங்கதேசமும் இணைந்து நடத்துகிறது. இப்போட்டிகள் அக்டோபர் 9 முதல் நவம்பர் 23 வரை நடக்கிறது.
இதற்கு முன்னர் 2023 ல் ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் நடந்தது.
இத்துடன் 2029 ல் நடக்கும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி கிரிக்கெட் தொடரும் இந்தியாவில் நடக்க உள்ளது. இத்தொடர் அக்டோபர் 9 முதல் 28 வரை நடக்கிறது.
2035ம் ஆண்டு வரையிலான ஐசிசி அட்டவணை
* 2028: டி20 உலக கோப்பை: ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ( அக்டோபர் 12- நவம்பர் 12)
*2029: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பைனல்- இங்கிலாந்து ( ஜூன் 8- 12)
*2029: சாம்பியன்ஸ் டிராபி- இந்தியா( அக்டோபர் 9 -28)
*2030: டி20 உலக கோப்பை- இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து( ஜூலை 4 - ஆகஸ்ட் 4)
*2031: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பைனல்- இங்கிலாந்து( ஜூன் 12 -16)
*2031: ஒருநாள் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்- இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் ( அக்டோபர் 9 -
நவம்பர் 23)
*2032: டி 20 உலக கோப்பை உலக கோப்பை- எந்த நாடு நடத்துவது என்பது உறுதியாகவில்லை ( அக்டோபர் 14 - நவம்பர் 14)
*2033 : உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பைனல்- எந்த நாடு நடத்துவது என்பது உறுதியாகவில்லை (ஜூன் 9- 13)
*2034: டி -20 உலக கோப்பை - எந்த நாடு நடத்துவது என்பது உறுதியாகவில்லை (ஜூலை 6- ஆகஸ்ட் 6)
*2035: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் -எந்த நாடு நடத்துவது என்பது உறுதியாகவில்லை( ஜூலை 7-11)
*2035 : உலக கோப்பை கிரிக்கெட் எந்த நாடு நடத்துவது என்பது உறுதியாகவில்லை (அக்டோபர் 2 - நவம்பர் 18)