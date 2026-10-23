அருணாச்சலில் சீனாவுடன் தொடரும் மோதல்; இந்தோ திபெத் எல்லைப்படை தகவல்
அருணாச்சலில் சீனாவுடன் தொடரும் மோதல்; இந்தோ திபெத் எல்லைப்படை தகவல்
ADDED : அக் 23, 2026 01:29 PM
ADDED : அக் 23, 2026 01:29 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
வடகிழக்கு மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கு சீனா உரிமை கொண்டாடி வருகிறது. போலிப் பெயர்களை சூட்டி வரைபடங்களை வெளியிட்டு இருந்தது. இந்திய சர்வே அமைப்பு, அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள, 27 இடங்களை நில அளவைத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ வரைபடங்களில் அடையாளம் கண்டு, இந்தியப் பெயர்களுடன் தனது வரைபடத்தில் முறைப்படி பதிவேற்றி வெளியிட்டது. சீனாவுக்கு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கடும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆல்வாரில் நடந்த கூட்டத்தில் இந்தோ-திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் தலைமை இயக்குநர் சத்ருஜீத் கபூர் பேசியதாவது: அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் இந்திய மற்றும் சீன வீரர்களுக்கு இடையே பல இடங்களில் இன்னும் மோதல் நீடிக்கிறது, எல்லையின் பல பகுதிகளில் சில நாட்களாகவே சீன ராணுவத்துடன் நேரடி மோதல் சூழல் உருவாகி வருகிறது.
நமது கமாண்டோ குழுக்கள் சூழ்நிலையை சிறப்பாக கையாண்டு மகத்தான பணியை செய்து வருகின்றனர்.
சீனா தனது ராணுவத்தை நவீனமயமாக்குவதில் பெருமளவில் முதலீடு செய்து வெகுதூரம் முன்னேறியுள்ளது; வழக்கமான ராணுவ வழிமுறைகள் மூலம் தற்காலத்தில் சீனாவை எதிர்கொள்வது சவாலானது. தற்போதைய சூழலில் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு திறனை வலுப்படுத்துவதற்கு ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும். இவ்வாறு சத்ருஜீத் கபூர் பேசினார்.