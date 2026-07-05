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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ த.வெ.க.,வில் ஜெகத்ரட்சகன் மகன், வைகைச்செல்வன்: 'மாஜி'க்களுக்கு கிடைத்தது விஜயை சந்திக்கும் வாய்ப்பு

﻿ த.வெ.க.,வில் ஜெகத்ரட்சகன் மகன், வைகைச்செல்வன்: 'மாஜி'க்களுக்கு கிடைத்தது விஜயை சந்திக்கும் வாய்ப்பு

﻿ த.வெ.க.,வில் ஜெகத்ரட்சகன் மகன், வைகைச்செல்வன்: 'மாஜி'க்களுக்கு கிடைத்தது விஜயை சந்திக்கும் வாய்ப்பு

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:38 AM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:38 AM

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சென்னை: அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன், தி.மு.க., - எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் நேற்று, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தனர்.

அ.தி.மு.க., ---- எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உட்பட ஆறு பேர், தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

அதேபோல், அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு, எம்.சி.சம்பத், உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் போன்றவர்களும் த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

இந்நிலையில், சென்னை பனையூரில் உள்ள த.வெ.க., அலுவலகத்தில், மாற்றுக் கட்சியினர் இணையும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. கட்சி பொதுச்செயலரும் அமைச்சருமான ஆனந்த் முன்னிலையில், மாற்றுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள், த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

அதில், அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன், தி.மு.க., - எம்.பி., ஜெகத்ரட்சகனின் மகன் சந்தீப் ஆனந்த், அ.தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பொன் ஜெயசீலன், கீதா மணிவண்ணன், நிலக்கோட்டை அன்பழகன், கன்டோன்மென்ட் சண் முகம், பெங்களூரு புகழேந்தி, தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கலைராஜன், நடிகர் ரவி மரியா உட்பட பலர் த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

இதையடுத்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்களை, பனையூர் அலுவலகத்தில் நேற்று முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.

இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு, பட்டு, வேட்டி சட்டையில் முதல்வர் வந்திருந்தார். ஏற்கனவே, த.வெ.க.,வில் இணைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், வைகைச்செல்வன், எம்.சி.சம்பத், ஆனந்தன் உள்ளிட்டோரையும் விஜய் சந்தித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன் கூறியதாவது:

முதல்வர் விஜய் நல்ல தலைவர்; இனிமையாக பேசினார். இப்படிப்பட்ட தலைவருடன் இணைந்தது மகிழ்ச்சி. காவிரி பிரச்னை உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த தகவல்களை என்னிடம் கேட்டார். எந்த கருத்தையும், ஏற்கும் மனம் படைத்தவராக முதல்வர் விஜய் உள்ளார். இப்படி ஒரு தலைவர் தான் தமிழகத்துக்கு தேவை.

அ.தி.மு.க., நுாறாண்டு காலம் இருக்கும் என, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கூறினார். ஆனால், அதற்கான காலம் கடந்து விட்டது. கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு, தலைவரிடம் உள்ளது. ஆனால், பழனிசாமி, அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டு விட்டார்.

எம்.ஜி.ஆருக்கு பின், உடைந்த அ.தி.மு.க.,வை ஜெயலலிதா ஒன்றாக்கினார். ஆனால், தற்போது தலைமை சரியில்லை. அ.தி.மு.க., இடத்தை த.வெ.க., நிரப்பி விட்டது.

இவ்வாறு கூறினார்.

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