ஐசிசி தலைவராக ஜெய் ஷா மீண்டும் தேர்வு
ஐசிசி தலைவராக ஜெய் ஷா மீண்டும் தேர்வு
ADDED : நவ 16, 2026 12:05 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:05 PM
பாலி: ஐசிசி எனப்படும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஜெய் ஷா, கடந்த 2024ம் ஆண்டு தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவரது பதவி காலம் இந்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது.
புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான நடைபெற்ற ஐசிசி வாரியக் கூட்டம் இந்தோனேசியாவின் பாலியில் நடைபெற்றது. இதில், ஜெய் ஷா மீண்டும் தலைவராக போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர், 2030 வரையில் தலைவராக இருப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜெய் ஷா தலைமையின் கீழ் கிரிக்கெட்டின் விரிவாக்கம் புதிய உச்சங்களை எட்டி வருவதாக ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து ஜெய் ஷா கூறுகையில், 'ஐசிசி என் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையால் பெருமையடைகிறேன். இந்தப் பதவி ஒரு கவுரவம் மட்டுமல்ல, மிகுந்த பொறுப்புணர்வு கொண்டது. உலகம் முழுதும் கிரிக்கெட்டின் நலன்களை மேம்படுத்த உறுப்பு நாடுகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன்,' என்றார்.