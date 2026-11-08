கோவை அறிவுலக போலி நூல்கள் விவகாரம்; பொது நூலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி ஐஏஎஸ் பதவி நீக்கம்
கோவை அறிவுலக போலி நூல்கள் விவகாரம்; பொது நூலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி ஐஏஎஸ் பதவி நீக்கம்
ADDED : நவ 08, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 08, 2026 02:36 PM
கோவை: அண்மையில் கோவையில் திறக்கப்பட்ட ஈவெரா அறிவுலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. போலி எழுத்தாளர்கள் பெயர்களில் தயார் செய்யப்பட்ட போலியான நூல்கள் அதிக விலைக்கு வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இலக்கிய பிழை, வரலாற்று பிழை, தவறான தகவல்களுடன் அடங்கிய 2000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், ஆவடி நூலகங்களில் உள்ள நூல்களிலும் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிறப்பு குழு அமைத்து விசாரிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
பொது நூலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி ஐஏஎஸ்ஸின் பதவியை திரும்பப் பெற்று அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவராக உள்ள ஜெயந்தி, பொது நூலகத் துறை இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்தார். அவருக்கு பதிலாக, பொது நூலகத் துறையின் புதிய இயக்குநராக ஷஜீவனா ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.