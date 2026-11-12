சீன பெண் உளவாளியுடன் உறவு: என்விடியா சிஇஓ ராஜினாமா
சீன பெண் உளவாளியுடன் உறவு: என்விடியா சிஇஓ ராஜினாமா
UPDATED : நவ 12, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 12, 2026 07:42 PM
UPDATED : நவ 12, 2026 09:41 PM ADDED : நவ 12, 2026 07:42 PM
வாஷிங்டன்: சீன உளவு அமைப்பான எம்எஸ்எஸ் உடன் தொடர்புடையவராக அமெரிக்க அரசு சந்தேகிக்கும் ஆலிஸ் ஹுவாங் என்ற பெண், 'என்விடியா' நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் ரகசிய உறவில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இவர், தன் கணவர் மற்றும் சகோதரியுடன் இணைந்து சீனா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்வேறு நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளார். அந்த நிறுவனங்களின் வாயிலாக, 'என்விடியா' சிப்களை வாங்கி சீனாவுக்கு அனுப்பியதாக அமெரிக்காவின், 'தி இன்பர்மேஷன்' பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் கடுமையாக சரிந்தன. இது குறித்து தீவிரமாக விசாரிக்க வே ண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் , என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைவர், சிஇஓ, வாரிய குழு உறுப்பினர் ஆகிய பதவிகளில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜினாமா செய்தார். இந்த முடிவை என்விடியோ நிர்வாக குழு அறிவித்தது. அவரது ராஜினாமா உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும், நிரந்தர சிஇஓவை தேடும் பணி தீவிரமாக நடப்பதாக என்விடியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
நிறுவனத்தில் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றும் கொலேட் கிரெஸ், தற்காலிக சிஇஓ ஆக நியமிக்கப்பட்டார்.