தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/சீன பெண் உளவாளியுடன் உறவு: என்விடியா சிஇஓ ராஜினாமா

சீன பெண் உளவாளியுடன் உறவு: என்விடியா சிஇஓ ராஜினாமா

சீன பெண் உளவாளியுடன் உறவு: என்விடியா சிஇஓ ராஜினாமா

1

UPDATED : நவ 12, 2026 09:41 PM

ADDED : நவ 12, 2026 07:42 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

1

UPDATED : நவ 12, 2026 09:41 PM ADDED : நவ 12, 2026 07:42 PM

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

வாஷிங்டன்: சீன உளவு அமைப்பான எம்எஸ்எஸ் உடன் தொடர்புடையவராக அமெரிக்க அரசு சந்தேகிக்கும் ஆலிஸ் ஹுவாங் என்ற பெண், 'என்விடியா' நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங்குடன் ரகசிய உறவில் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

இவர், தன் கணவர் மற்றும் சகோதரியுடன் இணைந்து சீனா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்வேறு நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளார். அந்த நிறுவனங்களின் வாயிலாக, 'என்விடியா' சிப்களை வாங்கி சீனாவுக்கு அனுப்பியதாக அமெரிக்காவின், 'தி இன்பர்மேஷன்' பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் அந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் கடுமையாக சரிந்தன. இது குறித்து தீவிரமாக விசாரிக்க வே ண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில் , என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைவர், சிஇஓ, வாரிய குழு உறுப்பினர் ஆகிய பதவிகளில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜினாமா செய்தார். இந்த முடிவை என்விடியோ நிர்வாக குழு அறிவித்தது. அவரது ராஜினாமா உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும், நிரந்தர சிஇஓவை தேடும் பணி தீவிரமாக நடப்பதாக என்விடியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

நிறுவனத்தில் தலைமை நிதி அதிகாரியாக பணியாற்றும் கொலேட் கிரெஸ், தற்காலிக சிஇஓ ஆக நியமிக்கப்பட்டார்.

மற்றொரு ஜாம்பவான்!


அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய என்விடியா தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங் ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், அவரது இடத்தைப் பிடிக்க ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் டிம் குக் மட்டுமே உள்ளார். ஒரு ஜாம்பவானுக்குப் பதிலாக மற்றொரு ஜாம்பவான்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us