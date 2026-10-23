புதிய வரலாற்றுச் சாதனை; ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்களை பெற்றது ஜியோ ஐபிஓ!
புதிய வரலாற்றுச் சாதனை; ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்களை பெற்றது ஜியோ ஐபிஓ!
UPDATED : அக் 23, 2026 06:45 PM
ADDED : அக் 23, 2026 05:20 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 06:45 PM ADDED : அக் 23, 2026 05:20 PM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் கீழ் இயங்கும் ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனம், பங்குச் சந்தையில் முதன்முறையாக தனது பங்குகளைப் பொதுமக்களுக்கு விற்பனைக்கு வழங்கும் திட்டமே ஜியோ ஐபிஓ. ரூ.30,200 கோடி மதிப்பிலான ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் மெகா ஐபிஓவுக்கு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான ஐபிஓ விண்ணப்பங்களை பெற்று, உலகிலேயே ஐபிஓவிற்கு அதிக விண்ணப்பங்களை பெற்ற நிறுவனம் என்ற சாதனையை எட்டியுள்ளது. வாரீ எனர்ஜீஸ் லிமிடெட் பெற்ற, 97 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் என்ற முந்தைய சாதனையை முறியடித்து உள்ளது. ஜியோ ஐபிஓவிற்கு இன்றிரவு (அக். 23) 7 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த மெகா ஐபிஓ ஒட்டுமொத்தமாக 18 மடங்குக்கும் மேல் அதிகமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக 1.35 கோடி விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. பொது முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து ரூ.4.5 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாகவும், வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ், மியூச்சுவல் பண்ட், வெளிநாட்டு நிறுவனத்தினர் உள்ளிட்ட 'ஆங்கர்' முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து ரூ.2.5 லட்சம் கோடிக்கு அதிகமாகவும் பங்குகள் கோரி பதிவுகள் வந்துள்ளன. அக்டோபர் 26 (திங்கள் கிழமை) அன்று உங்களுக்குப் பங்குகள் கிடைத்துள்ளதா என்பது தெரியவரும். பங்குகள் கிடைக்காதவர்களுக்கு அக்டோபர் 27 அன்று பணம் திரும்பப் பெறப்படும்.
ஜியோ ஐபிஓ சாதனை
* ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் ஐபிஓ நேரம் முடிவில், பங்குகள் கோரிய முதலீட்டாளர்களின் விண்ணப்ப பதிவு ரூ.7 லட்சம் கோடியை கடந்துள்ளது.
* உலக அளவில் ஒரு கோடியை கடந்த முதல் ஐபிஓ இது தான்.
* இந்திய கார்ப்பரேட் நிறுவன வரலாற்றில் ரூ.30,213 கோடி என்ற அளவில் வெளியிடப்பட்ட மிகப்பெரிய ஐபிஓ., இதுதான்.
* 100 சதவீதமும் முதன்மை பங்குகளை புதிதாக வெளியிட்ட மிகப்பெரிய ஐபிஓவும் இதுதான்.
* ஐபிஓ தொடங்கிய முதல் 100 நிமிடங்களுக்குள் 100 சதவீதம் விண்ணப்ப பதிவை எட்டியதும் ஒரு சாதனை
* மும்பை பங்குச்சந்தை, தேசிய பங்குச்சந்தை இரண்டுமே கூடுதல் பதிவு நேரம் அனுமதித்த முதல் ஐபிஓ.,வும் இதுதான்