ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் ஐபிஓ முதலீட்டாளர்களுக்கு ஜாக்பாட்; பங்குச்சந்தையில் 21% கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் ஐபிஓ முதலீட்டாளர்களுக்கு ஜாக்பாட்; பங்குச்சந்தையில் 21% கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை
UPDATED : அக் 28, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 28, 2026 11:34 AM
UPDATED : அக் 28, 2026 03:47 PM ADDED : அக் 28, 2026 11:34 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
உலகிலேயே ஒரு கோடிக்கும் மேலான விண்ணப்பங்களை பெற்ற முதல் ஐ.பி.ஓ., என்ற சாதனையை ஜியோ படைத்துள்ளது. ஜியோ ஐ.பி.ஓ., வெளியீட்டின் இறுதியில், மொத்தம் 22.19 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் வந்தன. அதிகபட்சமாக, தகுதிவாய்ந்த நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் பிரிவில் 70.55 மடங்கு விண்ணப்பங்கள் வந்தன. முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது.
கடந்த வாரத்தில் ரூ.1,119க்கு ஐபிஓ., வெளியிடப்பட்ட நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 28) பங்குச்சந்தையில் ரூ.1359க்கு விற்பனையாகிறது. இது, 21 சதவீதம் கூடுதலாகும். நிறுவனத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லாக அமைந்தது. மும்பையில் ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுக விழா கோலாகலமாக நடந்தது.