ஜோ ரூட் அபாரம்; இந்திய அணியை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து
ஜோ ரூட் அபாரம்; இந்திய அணியை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:37 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:37 AM
கார்டிப்: இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஜோ ரூட் அவுட் ஆகாமல், 99 ரன்கள் விளாச, இந்திய அணியை, இங்கிலாந்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டியில் இந்தியா வென்றது. கார்டிப் நகரின் சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் 2வது போட்டி நடந்தது. 'டாஸ்' வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக், 'பீல்டிங்' தேர்வு செய்தார்.
இரண்டு அரைசதம்
இந்திய அணிக்கு கேப்டன் சுப்மன் கில் (31), ரோகித் சர்மா (26) ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. இஷான் கிஷான் (1) ஏமாற்றினார். சாம் கர்ரான் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய கோலி, ஒருநாள் போட்டியில் தனது 78வது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். நான்காவது விக்கெட்டுக்கு 67 ரன் சேர்த்த போது ஆர்ச்சர் பந்தில் கோலி (65) அவுட்டானார். வாஷிங்டன் சுந்தர் (2) நிலைக்கவில்லை.
ஆர்ச்சர் பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய ஷ்ரேயஸ், 42 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். அக்சர் படேல் (1), ஷிவம் துபே (0), குர்னுார் பிரார் (7) சோபிக்கவில்லை. சாகிப் மஹ்மூத் வீசிய 43வது ஓவரில் 3 பவுண்டரி, ஒரு சிக்சர் விளாசினார் பும்ரா. அட்கின்சன் 'வேகத்தில்' ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (66), பிரசித் கிருஷ்ணா (0) வெளியேறினர்.
இந்திய அணி 44 ஓவரில் 233 ரன்னுக்கு 'ஆல்-அவுட்' ஆனது. பும்ரா (20) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இங்கிலாந்து சார்பில் ஆர்ச்சர், அட்கின்சன் தலா 3 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
ரூட் அபாரம்
எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய இங்கிலாந்து அணிக்கு டக்கெட் (0), பெத்தல் (4) ஏமாற்றினர். கேப்டன் புரூக் (16), சாம் கர்ரான் (26), பட்லர் (17) நிலைக்கவில்லை. பொறுப்பாக ஆடிய ஜோ ரூட் அரைசதம் கடந்தார். பின் வரிசையில் வந்த வில் ஜாக்ஸ்(30), அட்கின்சன் (23*) ஒத்துழைப்பு தர, ஜோ ரூட் வெற்றி இலக்கை எளிதாக எட்டினார். வெற்றிக்கு 3 ரன்களும்ல ஜோ ரூட் சதம் அடிக்க ஒரு ரன்னும் தேவை என்ற நிலையில், அட்கின்சன் பவுண்டரி விளாச, மறுமுனையில் நின்ற ஜோ ரூட் 99 ரன்களுடன் சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவ விட்டார்.
இங்கிலாந்து அணி 44.1 ஓவரில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு வெற்றி இலக்கை எட்டி, 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம், தொடர் 1-1 என சமநிலை பெற்றுள்ளது, இரு அணிகளும் மோதும் 3வது மற்றும் கடைசி போட்டி, வரும் 19ம் தேதி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை கைபற்றும் என்பதால், இப்போட்டிக்கு பலத்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.