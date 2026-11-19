நீதிபதிகள் ஓய்வு வயதை 62 ஆக உயர்த்த அறிவுறுத்தல்
நீதிபதிகள் ஓய்வு வயதை 62 ஆக உயர்த்த அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 19, 2026 01:51 AM
ADDED : நவ 19, 2026 01:51 AM
புதுடில்லி: 'உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயது வெவ்வேறாக உள்ளது. மாவட்ட நீதித்துறையில் பணியாற்றும் நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயதை உயர்த்துவது தொடர்பாக ஏற்கனவே பல்வேறு மாநிலங்கள் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ள நிலையில், சில மாநிலங்கள் இன்னும் முடிவெடுக்காமல் உள்ளன.
இந்நிலையில், மாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயதை நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக 60ல் இருந்து 62 ஆக உயர்த்த கோரிய மனு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, 'மாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயதை 62 ஆக உயர்த்த 12 மாநிலங்கள் இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை' என, தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 'அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஓய்வு வயதில் ஒரே மாதிரியான நடைமுறை இருக்க வேண்டும்' என, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தெரிவித்தார்.
மேலும், 'முடிவெடுக்காத மாநிலங்கள் இந்த விவகாரத்தை மீண்டும் பரிசீலித்து, சாதகமான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான முன்மொழிவுகளை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்' என, வலியுறுத்தி, மனு மீதான தீர்ப்பை ஒத்திவைத்த நீதிபதிகள், மாநிலங்களின் முடிவுக்காக 2 வாரங்கள் அவகாசம் அளித்தனர்.