கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் மவுனம் ஏன்: அண்ணாமலை கேள்வி
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் மவுனம் ஏன்: அண்ணாமலை கேள்வி
ADDED : நவ 13, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:59 PM
கோவையில் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் அண்ணாமலை நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;
தவெக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வந்தால் இரண்டில் ஒன்று பார்த்துவிடுவோம் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொல்கிறார். இன்னொருபுறம் தவெக பொதுச்செயலாளர் அவரது கட்சியின் 30 எம்எல்ஏக்களை வீட்டில் சந்தித்து பேசியதாக ஒரு தகவல். தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் அவர்கள் சந்தித்த போது பொதுமக்கள் வராத அளவுக்கு வெளியே பலகைகள் வைத்து அடித்ததையும் பார்த்தோம்.
தவெகவுக்கு 35 சதவீதம் மக்கள் ஓட்டுபோட்டு உள்ளனர். அந்த ஓட்டுக்கு மரியாதை இருக்கவேண்டும், மாற்றத்திற்கு மக்கள் ஓட்டுபோட்டு இருக்கின்றனர். அதற்கு மரியாதை கொடுக்கவேண்டும். எனவே எதிர்க்கட்சியினர் யாரேனும் பேரம் பேசி, எம்எல்ஏக்களை வெளியே எடுக்கிறார்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கு தான் பின்னடைவாக இருக்கும். யாரும் அதுபோன்ற ஒரு விபரீதமான செயலுக்கு போக மாட்டார்கள் என்பது என் எண்ணம்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரத்தில், ஒரு பெரிய மர்மபுதிராக தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டுவது வழக்கம், இயல்புதான். ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் முதல்வர் அலுவலகமாக இருக்கட்டும், தவெகவாக இருக்கட்டும், அவர்கள் இன்னமும் வாயே திறக்காமல் உள்ளனர். எனவே மக்களுக்கு அது உண்மையாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் வருகிறது. அரசு நிகழ்ச்சிகளில் கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பங்கேற்காமல் இருப்பதை பார்க்கிறோம்.
தவெக தலைவர்கள் ஆரம்பித்து, அமைச்சர்கள் வரை கலெக்டர் புகார் தந்தால் நடவடிக்கை என்று சொல்கின்றனர். அந்த எம்எல்ஏ கலெக்டருக்கு ஏதேனும் பிரச்னை ஏற்படுத்தி இருந்தால், அதை முதல்வர் தாமாக முன்வந்து சொல்ல வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் முதல்வர் பேசவில்லை.
எனக்கு சந்தேகம் வலுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. முதல்வர் என்பவர் ஒரு அரசின் தலைவர். அவரின் கட்சி எம்எல்ஏ இதில் சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதால் முதல்வர் தாமாக முன் வந்து விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். அந்த மோசமான குறுஞ்செய்தியை அவரின் எம்எல்ஏ அனுப்பினரா? இல்லையா? என்ற எளிய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். அனுப்பி இருந்தால் நடவடிக்கை எடுங்கள், இல்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் வாயால் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எங்கள் வேலை பார்த்துக் கொண்டு போக போகிறோம்.
மூடி மறைக்க, மறைக்க தமிழக மக்கள் இதனை உற்றுபார்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். உண்மையாகவே குறுஞ்செய்தி அனுப்பி இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே முதல்வர் பேச வேண்டும் என்பது எல்லோரின் எண்ணம்.
இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறினார்.