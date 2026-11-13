நுாலக முறைகேடை திசை திருப்பவே கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரம்: திமுக மீது அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
நுாலக முறைகேடை திசை திருப்பவே கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரம்: திமுக மீது அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 13, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:23 PM
திருப்பூர்: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில், நடந்த உண்மை என்ன என்பது தெரியாமல், கருத்து தெரிவிப்பதை, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
திருப்பூரில் அவர் அளித்த பேட்டி:
மக்கள் எங்களை நம்பி, பொறுப்பை ஒப்படைத்துள்ளதால், அதற்கேற்ப நேர்மையாக செயல்படுமாறு, முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார். கோவை ஈவெரா நுாலக விவகாரத்தில் தவறு செய்தவர்களை கண்டறிய பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில் குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
யார் தவறு செய்தாலும் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். பெண் கலெக்டருக்கு, அதுபோன்ற குறுஞ்செய்தியை, கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அனுப்பவே இல்லை. ஈவெரா நுாலக விவகாரத்தை திசை திருப்பவே, இந்த பிரச்னையை, திமுக கிளப்புகிறது.
தவெக எம்எல்ஏ மற்றும் கலெக்டர் குறித்து, சமூக வலைதளங்களில் பகிரும் தகவல்கள் அடிப்படையில், அறிக்கை வெளியிடுவதை, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் நிறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார், 'கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் இடத்தில், நான் இருந்திருந்தால், எம்எல்ஏவை 'என்கவுன்டர்' செய்திருப்பேன்' என கூறியது பற்றி அருண்ராஜிடம் நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, “அவர், இப்படியெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்ததால் தான் அவரும், அவரது கட்சியும் தோல்வியை தழுவின,'' என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதிலளித்தார்.