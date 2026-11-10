கள்ளக்குறிச்சி பெண் கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., ஆபாச குறுந்தகவல்? தி.மு.க.,வினர் பொய் தகவல் பரப்புவதாக மறுப்பு
கள்ளக்குறிச்சி பெண் கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., ஆபாச குறுந்தகவல்? தி.மு.க.,வினர் பொய் தகவல் பரப்புவதாக மறுப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 04:17 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:17 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., தவறான நோக்கத்தில் பெண் கலெக்டருக்கு குறுந்தகவல் அனுப்பியதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தி.மு.க.,வினரால் பரப்பப்பட்டு வரும் பொய்யான தகவல் என, எம்.எல்.ஏ., விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கள்ளக் குறிச்சி தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ், 36. கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜாவிற்கு மதுபோதையில் வாட்ஸாப்பில் தவறான கண்ணோட்டத்தில் குறுந்தகவல்அனுப்பியதாக, தற்போது வாட்ஸாப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டா உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.
சமரசம்
இதற்கிடையே தவறான கண்ணோட்டத்தில் எம்.எல்.ஏ., அனுப்பிய குறுந்தகவல் குறித்து கட்சியின் மூத்த அமைச்சர் கவனத்திற்கு கலெக்டர் கொண்டு சென்ற நிலையில், எம்.எல்.ஏ.,வை நேரடியாக வரவழைத்து கலெக்டரிடம் வருத்தம் தெரிவிக்க வைத்து சமரசம் செய்தாக கூறப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்து பெரும்பாலான அரசு நிகழ்ச்சிகளில், கலெக்டரும், எம்.எல்.ஏ.,வும் ஒன்றாக பங்கேற்பதை தவிர்த்து வந்ததாகவும் தெரிகிறது. இச்சம்பவம் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது அவர் கூறியதாவது: இது முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல். ஒரு மாவட்டத்தின் உயர் அதிகாரி வீட்டிற்கு சென்று பிரச்னை செய்ததாக கூறுவதை யாராவது ஏற்றுக் கொள்வார்களா? அவ்வாறு தான் செய்ய முடியுமா? கலெக்டருக்கு நான் எதற்கு குறுந்தகவல் அனுப்ப வேண்டும்?
நான் தவறான கண்ணோட்டத்தில் எவ்வித குறுந்தகவலும் அனுப்பவில்லை. ஒரு மாவட்டத்தின் உயர் பதவியில் இருப்பவரிடம், எப்படி அவ்வாறு நடந்து கொள்ள முடியும். இது முழுக்க முழுக்க, தி.மு.க., - ஐ.டி., விங் வாயிலாக பரப்பப்படும் பொய்யான தகவல்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராக இருந்த வேலு, வசந்தம் கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர், எவ்வித அடிப்படை வசதியுமின்றி கள்ளக்குறிச்சி புதிய பஸ் நிலையத்தை கொண்டு வந்தனர். பஸ் நிலையத்தை சுற்றிலும் பிளாட் போட்டு பல கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடித்துள்ளனர். இதனால், பஸ் நிலையத்தை மாற்றுவதற்கு தீவிரமாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறேன். எனவே, தி.மு.க., - ஐ.டி., விங் வாயிலாக என் மீது வீண்பழியை சுமத்தி, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இவ்வாறு அருள்விக்னேஷ் கூறினார்.
கண்டனம்
தி.மு.க., துணைப்பொதுச்செயலர் கனிமொழியின் அறிக்கை: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ், ஆபாச குறுந்தகவல் அனுப்பியதாகவும், மது போதையில் அவரது வீட்டுக்கே சென்று தொந்தரவு செய்ததாகவும், அதைத் தொடர்ந்து கலெக்டருக்கு தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டதாகவும், சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வருகின்றன.
த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., ஒருவரால், கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படியிருக்க தனி பாதுகாப்பு அதிகாரியை நியமிப்பதன் வாயிலாக மட்டும், தலைமை செயலர் அந்த கலெக்டருக்கு என்ன பாதுகாப்பை கொடுத்து விடப் போகிறார்; முதல்வர் இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறார்? இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.