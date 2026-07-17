தென் பெண்ணையாறு நீர் பங்கீட்டு தீர்ப்பாயத்தை எதிர்த்த கர்நாடக அரசின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி
தென் பெண்ணையாறு நீர் பங்கீட்டு தீர்ப்பாயத்தை எதிர்த்த கர்நாடக அரசின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:05 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:05 PM
புதுடில்லி: தென் பெண்ணையாறு நதிநீர் விவகாரத்தை தீர்க்க மத்திய அரசு ஒரு தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து, கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
காவிரிக்கு அடுத்தபடியாக, தமிழகத்தின் ஆறு மாவட்டங்களின் விவசாய மற்றும் குடிநீர் தேவையை தென் பெண்ணையாறு பூர்த்தி செய்கிறது. இந்த நதியின் கிளை நதியான மார்கண்டேயா ஆற்றின் குறுக்கே, விதிகளை மீறி, 'யர்கோல்' என்ற இடத்தில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு முற்பட்டது.
இதனால் நீர்வரத்து பாதிக்கப்படும் என்பதால், இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கில் பல கட்ட பேச்சுகள் தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து, 'தென் பெண்ணையாறு நீர் பிரச்னையை தீர்க்க மத்திய அரசு உடனடியாக தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க வேண்டும்' என, கடந்த பிப்., 2-ல் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது. பின், தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க மத்திய அரசுக்கு கூடுதலாக, ஆறு மாத அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
'தீர்ப்பாயம் அமைக்கக் கோரிய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதன்மை தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்' என வலியுறுத்தி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனு கடந்த 14ல், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம்நாத், என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை முழுமையாக ஆராய்ந்த நீதிபதிகள், 'தென் பெண்ணையாறு நீர் பங்கீட்டு தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும் என, இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்பில் எந்த தவறும் இல்லை. அதை மறு ஆய்வு செய்யவோ அல்லது மாற்றி அமைக்கவோ கர்நாடக அரசு தரப்பில் எவ்வித முகாந்திரமும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை' எனக் கூறி, கர்நாடக அரசின் சீராய்வு மனுவை நேற்று தள்ளுபடி செய்தனர். இதன் மூலம், தென் பெண்ணையாறு நதிநீர் பங்கீட்டு தீர்ப்பாயம் அமைப்பதற்கான தடைகள் அனைத்தும் விலகியுள்ளன.