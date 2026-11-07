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-நமது சிறப்பு நிருபர்-
காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவானது, தமிழகத்திற்கு என, காவிரியில் இருந்து, 3000 கன அடி வீதம், 15 நாட்களுக்கு நீர் திறந்து விடலாம் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின், 61வது கூட்டம், மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தர் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தின் முடிவில், ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் பரிந்துரையை உறுதி செய்யும் வகையில், காவிரியில் இருந்து, 3,000 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு திறக்க, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம், கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், கடந்த முறை, ஏற்கெனவே காவிரி ஆணையம் உத்தரவிட்ட அளவு நீரை, கர்நாடகம், இதுவரையில் திறக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான், மீண்டும் இதுபோன்ற உத்தரவு வந்துள்ளது.
15 நாட்களுக்கு 3,000 கன அடி நீர் திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவு
15 நாட்களுக்கு 3,000 கன அடி நீர் திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவு
ADDED : நவ 07, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:13 PM
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-நமது சிறப்பு நிருபர்-
காவிரி ஒழுங்காற்று குழுவானது, தமிழகத்திற்கு என, காவிரியில் இருந்து, 3000 கன அடி வீதம், 15 நாட்களுக்கு நீர் திறந்து விடலாம் என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது. காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின், 61வது கூட்டம், மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தர் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தின் முடிவில், ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் பரிந்துரையை உறுதி செய்யும் வகையில், காவிரியில் இருந்து, 3,000 கன அடி வீதம், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு திறக்க, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம், கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இருப்பினும், கடந்த முறை, ஏற்கெனவே காவிரி ஆணையம் உத்தரவிட்ட அளவு நீரை, கர்நாடகம், இதுவரையில் திறக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான், மீண்டும் இதுபோன்ற உத்தரவு வந்துள்ளது.