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போதைப்பொருள் மாபியாக்களுக்கு எதிரான போர்: முதல்வர் விஜயுடன் கேரள அமைச்சர் ஆலோசனை

போதைப்பொருள் மாபியாக்களுக்கு எதிரான போர்: முதல்வர் விஜயுடன் கேரள அமைச்சர் ஆலோசனை

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ADDED : ஜூலை 15, 2026 10:23 PM

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ADDED : ஜூலை 15, 2026 10:23 PM

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சென்னை: ''போதைப்பொருள் மாபியாவுக்கு எதிரான செயல்திட்டம் குறித்து, முதல்வர் விஜயுடன் விவாதித்தோம்,'' என, கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா தெரிவித்தார்.

கேரள மாநிலத்தில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள, முதல்வர் சதீசன் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு, போதைப் பொருள் கலாசாரத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இதற்காக, 'ஆப்பரேஷன் துபான்' என்ற பெயரில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், கேரள மாநில உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா, இன்று( ஜூலை 15) தலைமைச் செயலகம் வந்தார்.

தமிழகம் - கேரள மாநிலங்களுக்கு இடையே, போதைப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்வது குறித்து, முதல்வர் விஜயுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

சந்திப்புக்கு பின், அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா அளித்த பேட்டி:



கேரள அரசு, போதைப் பொருளை ஒழிக்க, 'ஆப்பரேஷன் துபான்' என்ற நடவடிக்கையை தொடங்கி உள்ளது. இது குறித்து, முதல்வரிடம் எடுத்துரைத்தேன். இந்நடவடிக்கை வாயிலாக, கடந்த 43 நாட்களில், கேரளாவில் 6,000க்கும் மேற்பட்ட போதைப் பொருள் விற்பனையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக 5,500 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 100க்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர். போதைப் பொருள் விற்றவர்களின் சொத்துக்கள், அரசால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.

போதைப் பொருள் மாபியாவுக்கு எதிராக, போர் தொடுக்க, ஒரு செயல்திட்டத்தை உருவாக்கி உள்ளோம். இதில் உள்ள அம்சங்கள் குறித்து, தமிழக முதல்வருடன் விவாதித்தோம். அவரும் இந்நடவடிக்கைக்கு, முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளார். இனி தமிழக - கேரள எல்லையில், முழுமையாக கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

தமிழக பா.ஜ., முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரசாரத்தை தொடங்கி உள்ளார். அதேபோல், எல்லோரும் அதை செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

இதற்கிடையே, ஆந்திரா, கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து சிலர், முறைகேடாக மது வகைகள் கடத்தி வந்து, தமிழகத்தில் விற்கின்றனர். இதை தடுக்க, அண்டை மாநில எல்லைகளில், தீவிர சோதனையில் ஈடுபடுமாறு, மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவுக்கு, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

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