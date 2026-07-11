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மதம் மாற கட்டாயப்படுத்தி கேரள மருத்துவ மாணவி கொலை

மதம் மாற கட்டாயப்படுத்தி கேரள மருத்துவ மாணவி கொலை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:54 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 12:54 AM

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திருவனந்தபுரம்: மதம் மாற கட்டாயப்படுத்தி உஸ்பெகிஸ்தானில் கொலை செய்யப்பட்ட கேரள மருத்துவ மாணவியின் உடல் சொந்த ஊர் கொண்டுவரப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது.

கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டம், ஹரிப்பாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பசந்த். மனைவி மினி. இவர்களது மகள் சாவர்யா, 21. மத்திய ஆசிய நாடான உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள மருத்துவக் கல்லுாரியில் எம்.பி.பி.எஸ்., படித்து வந்தார்.

அவருடன் மலப்புரம் மாவட்டம் பெருந்தல்மன்னா பகுதியைச் சேர்ந்த சாதருல் அனாம், 21, என்ற மாணவரும் படித்து வந்தார். இவர்கள் கல்லுாரி விடுதியில் தங்கியிருந்தனர்.

மாணவர் மற்றும் மாணவியருக்கு ஒரே விடுதியில் தான் அறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த 3ம் தேதி சாவர்யாவை, சாதருல் அனாம், 'லேப்டாப்'பால் அடித்து கொலை செய்ததாக உறவினர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அவர்கள் உடனடியாக புறப்பட்டு உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றனர்.

விசாரணையில், சாவர்யாவை மதம் மாற கட்டாயப்படுத்தி சாதருல் அனாம் அடித்துக் கொன்றது தெரியவந்தது. அவரை அந்நாட்டு போலீசார் கைது செய்தனர். மாணவி உடல் அங்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் விமானம் மூலம் சொந்த ஊரான ஆலப்புழாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

ஆலப்புழா அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை நடத்திய பின், அவரது வீட்டு தோட்டத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது. சாதருல் அனாம் மீது ஹரிப்பாடு போலீசிலும் சாவர்யாவின் உறவினர்கள் புகார் கொடுத்துள்ளனர்.

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