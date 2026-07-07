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அமெரிக்காவின் மிரட்டலால் 12 நாடுகள் கமேனி இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்கவில்லை

அமெரிக்காவின் மிரட்டலால் 12 நாடுகள் கமேனி இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்கவில்லை

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 08:34 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 08:34 PM

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டெஹ்ரான்: அமெரிக்கா கொடுத்த அழுத்தத்தினால், ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் இறுதிச் சடங்கில், 12 நாடுகள் பங்கேற்கவில்லை என, ஈரான் செய்தி நிறுவனம் ஒன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து கடந்த பிப்., 28ல் தாக்குதல் தொடுத்தன. முதல் நாள் நடத்தப்பட்ட வான்வழி தாக்குதலில் அந்நாட்டின் அப்போதைய உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி, 86, உட்பட உயரிய தலைவர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து போர் நீடித்து வந்ததால் கமேனியின் உடல் அடக்கம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ள நிலையில், கமேனியின் இறுதிச் சடங்குகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் பங்கேற்க உலக நாடுகளுக்கு ஈரான் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில், இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வில் பங்கேற்க விடாமல் அமெரிக்கா, சில நாடுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும், இதனால், குறிப்பிட்ட சில நாடுகள் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்பதில் பின்வாங்கியதாகவும் ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையுடன் தொடர்புடைய 'தஸ்னிம்' என்ற செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

கமேனியின் இறுதிச் சடங்குகள் தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே, பல உலகத் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். மேலும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அஞ்சலி செலுத்த குவிந்தனர். இது அமெரிக்காவுக்கு பெரும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையடுத்து, இறுதிச் சடங்கில் உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பதை தடுக்கும் முயற்சிகளில் அமெரிக்கா ஈடுபட்டுள்ளது.

அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, கடந்த மாதம் 26ல் உலகெங்கிலும் உள்ள அமெரிக்க துாதரகங்கள் வாயிலாக ஒரு ரகசிய செய்தியை அனுப்பியுள்ளார். அதில், இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றால் இரு தரப்பு உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம் என அந்தந்த நாட்டு அரசுகளுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது.

வளர்ச்சி நிதிகள் நிறுத்தப்படும் என்பது போன்ற மிரட்டல்களும் அந்த நாடுகளுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இதையடுத்து, கமேனியின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்பதில் இருந்து 13 நாடுகள் பின்வாங்கியுள்ளன. அதன்படி, 3 கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள், 5 ஆப்ரிக்க நாடுகள், 2 வளைகுடா நாடுகள், 2 கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் பங்கேற்கவில்லை. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், எந்தெந்த நாடுகள் என்ற விபரங்கள் அந்த செய்தியில் வெளியிடப்படவில்லை.அமெரிக்காவின் இத்தகைய கடுமையான அழுத்தங்களை மீறி, உலகின் 100 நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் இந்த துக்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதாக ஈரானிய ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. ஈரான் கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அமெரிக்கா இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கவில்லை.

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