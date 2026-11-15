சூரனை வதம் செய்தார் முருகன்: திருச்செந்தூர் கோவிலில் சூரசம்ஹாரம்
சூரனை வதம் செய்தார் முருகன்: திருச்செந்தூர் கோவிலில் சூரசம்ஹாரம்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:29 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 05:44 PM ADDED : நவ 15, 2026 05:29 PM
தூத்துக்குடி: முருகப்பெருமானின் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் கந்தசஷ்டி திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இந்த ஆண்டுக்கான சஷ்டி விழா 10ம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன துவங்கியது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் இன்று( நவம்பர் 15) நடந்தது.
அதிகாலை ஒரு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு 1:30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம், அதிகாலை 2 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகம், பகல் 12 மணிக்கு யாகசாலை தீபாரதனை நடந்தது.
மாலை 4 மணிக்கு சூரசம்ஹாரத்துக்காக ஜெயந்தி நாதர் கடற்கரையில் எழுந்தருளினார்.
முதலில், கஜமுகத்துடன் சூரபத்மன் தோன்றினான். அவன் ஆணவத்துடன் தலையை ஆட்டியபடி, சுற்றி வந்தவுடன், ஜெயந்திநாதர் வதம் செய்து தலையை கொய்தார்.
மீண்டும், சிங்கமுகத்துடன் வந்த சூரனை, ஜெயந்திநாதர் வதம் செய்தார். பின், சூரபத்மன் நேரிடையாக தோன்றினான். அவனை வதம் செய்தார். சூரனை அழித்து தனது வாகனங்களான சேவலாகவும், மயிலாகவும் ஏற்றுக்கொண்டார்.
கடற்கரையில், இந்நிகழ்ச்சியை காண பக்தர்கள், 'கந்தனுக்கு அரோகரா, 'கந்தவேல் முருகனுக்கு அரோகரா கோஷம் எழுப்பி பரவசம் அடைந்தனர். கடல் அலைகளை மிஞ்சும் விதமாக, கடற்கரை முழுதும் பக்தர்கள் திரண்டனர்.
சூரசம்ஹாரம் நடக்கும் பகுதி மற்றும் கடற்கரையில் தடுப்பு வேலிகள் அமைத்து, போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொண்டனர்.
நேரலை
திருச்செந்தூரில் நடந்த சூரசம்ஹாரம் குறித்து, சிறப்பு நேரலை தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தில் ஒளிபரப்பானது.
இதனைக்காண: