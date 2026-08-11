விவாதத்தில் பங்கேற்காமல் ஓடும் ராகுல்: கிரண் ரிஜிஜூ தாக்கு
விவாதத்தில் பங்கேற்காமல் ஓடும் ராகுல்: கிரண் ரிஜிஜூ தாக்கு
ADDED : ஆக 11, 2026 06:52 PM
ADDED : ஆக 11, 2026 06:52 PM
புதுடில்லி: பார்லிமென்டில் விவாதத்தில் பங்கேற்காமல் காங்கிரஸ் கட்சியும், ராகுலும் விலகி ஓடுகின்றனர் என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
டில்லியில் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: டில்லியில் நடந்த மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக விரிவாக விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது என நேற்று அறிவித்தோம். விவாதத்திற்கு பதிலளிக்க அரசு தயாராக இருந்தது. உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் தயாராக இருந்தார். ஆனால், விவாதம் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் தயாராக இல்லை.
இன்று நாங்கள் தயாராக இருந்தோம். காங்கிரஸ் விவாத்தில் இருந்து தப்பி ஓடி, பார்லிமென்டிற்கு வெளியே கோஷம் எழுப்புகிறது. விவாதத்தில் பங்கேற்காமல் காங்கிரஸ் விலகி செல்வதை மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.
அமித்ஷா பதிலளிக்க வேண்டும் என ஆரம்பம் முதல் ராகுல் கூறி வருகிறார். நாங்களும் விவாதத்திற்கு முழு வீச்சில் தயாராக உள்ளோம். ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் பதிலளிப்போம் என்றோம். ஆனால், என்ன நடந்தது. ஆனால், காங்கிரஸ் விவாதத்தில் இருந்து விலகிச் சென்றது. ராகுலும் ஓடிவிட்டார். இது துரதிர்ஷ்டவசமானது.
மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவு பெற உள்ளது. காங்கிரஸ் ஓடி ஒளியக்கூடாது.ஜார்க்கண்டில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது குறித்து அங்கு ஆளும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவும், காங்கிரசுமே பொறுப்பு. ராகுல் தான் பதிலளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு கிரண் ரிஜிஜூ கூறினார்.