குறுவை போச்சு; சம்பாவும் கருகுது; முதல்வரின் பதில் என்ன? கேட்கிறார் ஸ்டாலின்
குறுவை போச்சு; சம்பாவும் கருகுது; முதல்வரின் பதில் என்ன? கேட்கிறார் ஸ்டாலின்
ADDED : நவ 20, 2026 01:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 01:52 PM
சென்னை: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை: குறுவை போச்சு! சம்பாவும் கருகுது; Survival Modeல் தவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு, சைலன்ட் மோடில் உள்ள முதல்வரின் பதில் என்ன? காவிரியில் 11 டிஎம்சி தண்ணீர் கேட்ட தவெக அரசின் இரண்டு மனுக்களும் தள்ளுபடி; நாகையில் குறுவை சாகுபடிப் பரப்பு சுமார் 94% சரிவு. இன்று சம்பா பயிரைக் காப்பாற்ற விவசாயிகள் தண்ணீரையே விலைக்கு வாங்கும் அவலம்.
* காவிரி நீருரிமையை நிலைநாட்ட என்ன செய்தீர்கள்?
* பயிர்களைக் காப்பாற்ற என்ன திட்டம்?
* பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் எப்போது?
* விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி எப்போது?
முதல்வர் அவர்களே… அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தை உடனடியாகக் கூட்டுங்கள். தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி, பிரதமரைச் சந்தித்து முறையிடுவோம். விவசாயிகளின் கண்ணீரைவிட உங்களது ஈகோ பெரிதல்ல. பொறுப்புகளைத் தாரைவார்த்துவிட்டு Zero Accountabilityயுடன் சொகுசாக இருக்கலாம் என்று எண்ணாமல், விவசாயிகளின் கண்ணீருக்குப் பதில் சொல்லுங்கள். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.