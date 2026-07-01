எம்பாப்வே அசத்தல்; ஸ்வீடனை வீழ்த்தியது பிரான்ஸ்

ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:05 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:05 AM
நியூ ஜெர்சி: உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவின் ரவுண்ட்- 32 சுற்றில், ஸ்வீடன் அணியை துவம்சம் செய்து, பிரான்ஸ் அணி கம்பீரமாக அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. பிரான்ஸ் நட்சத்திர வீரர் எம்பாப்வேயின் மின்னல் வேக ஆட்டத்தால் ஸ்வீடன் அணி நிலைகுலைந்து போனது.
எம்பாப்வே அதிரடி:
போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே பிரான்ஸ் அணியின் கை ஓங்கியிருந்தது. ஆட்டத்தின் முதல் பாதியின் இறுதி நிமிடத்தில் (45வது நிமிடம்) பிரான்ஸ் அணியின் கேப்டன் எம்பாப்வே பந்தை ஸ்வீடன் தற்காப்பு அரணை உடைத்து, கோல் அடித்தார். இதனால் முதல் பாதியில் பிரான்ஸ் 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
மிரட்டிய பார்கோலா:
இரண்டாவது பாதி ஆட்டத்திலும் பிரான்ஸ் தனது ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. ஆட்டத்தின் 53வது நிமிடத்தில் மைக்கேல் ஒலிசே கொடுத்த பாஸை, பிரான்ஸின் இளம் வீரர் பிராட்லி பார்கோலா லாவகமாக கோலாக மாற்றி ஸ்வீடனுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார்.
எம்பாப்வே 'மேஜிக்':
ஸ்வீடன் அணி பதிலடி கொடுக்க எடுத்த முயற்சிகளை, பிரான்ஸ் வீரர்கள் தடுத்தனர். ஆட்டத்தின் 74வது நிமிடத்தில் மீண்டும் எம்பாப்வே ஒரு அடித்து, அணிக்கு வலுவான முன்னிலை பெற்று தந்தார். ஆட்ட நேர முடிவில் பிரான்ஸ் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஸ்வீடனை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. காலிறுதிக்கு முந்தைய ரவுண்ட்- 16 சுற்றில், பிரான்ஸ் அணி, பராகுவேயை எதிர்கொள்கிறது.
முந்துவது யாரு
நடப்பு தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்களுக்கான 'கோல்டன் பூட்' விருதுக்கான போட்டியில், மெஸ்ஸி (6), எம்பாப்வே (6) இருவரும் முதலிடத்தில் உள்ளனர். நார்வேயின் ஹாலண்ட்(5) 2வது இடத்தில் உள்ளார். தலா 4 கோல் அடித்த வினிசியஸ் ஜூனியர் (பிரேசில்), டெம்பெலே, அடுத்து உள்ளனர்.