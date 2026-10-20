கரப்பான் பூச்சி கட்சிக்கு எதிராக களமிறங்கிய 'லால் ஹிட்'
கரப்பான் பூச்சி கட்சிக்கு எதிராக களமிறங்கிய 'லால் ஹிட்'
ADDED : அக் 20, 2026 04:06 AM
ADDED : அக் 20, 2026 04:06 AM
புதுடில்லி: எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராக போராடும் கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினருக்கு பதிலடியாக, டில்லியில், 'லால் ஹிட் கட்சி' என்ற புதிய அமைப்பு உருவாகிஉள்ளது.
கடந்த ஜூலை மாதம், 'நீட்' எனப்படும், இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான நுழைவுத்தேர்வில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு எதிராக, கரப்பான் பூச்சி கட்சி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்தது. இதன் விளைவாக, மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
புதிய அமைப்பு
இதைத்தொடர்ந்து, எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கையில் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்ததாக குற்றஞ்சாட்டி அவர் பதவி விலகக்கோரி கரப்பான் பூச்சி கட்சி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அவர்களுக்கு பதிலடி தரும் வகையில், லால் ஹிட் கட்சி என்ற புதிய அமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. டில்லியைச் சேர்ந்த அயன் பட்நாகர் என்ற சமூக மற்றும் அரசியல் செயற்பாட்டாளர் என்பவரை ஒருங்கிணைப்பாளராக கொண்டு இக்குழு செயல்படுகிறது.
அவதுாறு
நம் நாட்டின் பிரதமர், அரசியலமைப்பு நிறுவனங்கள் மீது அவதுாறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தும் அமைப்பினருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ள இந்த அமைப்பு, சமீபத்தில் டில்லி ஜன்பத் பகுதியில் கரப்பான்பூச்சி உட்பட எதிர்க்கட்சியினரின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது.
அப்போது லால் ஹிட் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அயன் பட்நாகர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: எங்கள் அமைப்பு, தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக உருவாக்கப்படவில்லை. நாங்கள், கரப்பான் பூச்சியையும், அதன் போராட்டங்களையும் எதிர்க்கிறோம்.
பல்வேறு குழு
நம் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்தவும், குழப்பத்தை உருவாக்கவும் முயற்சிக்கும் அக்கட்சியினரை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். நாங்கள் பல்வேறு குழுக்களாக ஒன்றிணைந்து, எங்கள் கருத்துகளையும் வாதங்களையும் முன்வைத்து எங்கள் நிலைப்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.