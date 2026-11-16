காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎப் முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்திய 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை
காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎப் முகாம் மீது தாக்குதல் நடத்திய 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை
ADDED : நவ 16, 2026 02:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:37 PM
ஜம்மு:
நவம்பர் 11ம் தேதி, குல்கம் மாவட்டத்தில் சிஆர்பிஎப் முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் 3 வீரர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர். அவர்களில் ஒருவருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இதற்கு அடுத்த 24 மணிநேரத்தில், கிஷ்திவார் மாவட்டத்தில், பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட, காஷ்மீர் போலீஸின் சிறப்புப்படையை சேர்ந்த பாபி சந்த் மற்றும் யஷ்பல் குமார் ஆகியோரை கடத்தி சென்ற பயங்கரவாதிகள் கொன்றனர்.
இந்த சம்பவங்களில் லஷ்கர் இ தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பை சேர்ந்த லத்தீப் பட் மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளுக்கு தொடர்பு இருந்தது தெரிந்தது. அவர்களை பற்றி தகவல் தெரிவிப்போருக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் என காஷ்மீர் போலீசார் அறிவித்தனர்.
இந்நிலையில், குல்காம் மாவட்டத்தில் நடந்த என்கவுன்டரில் லத்தீப் பட் மற்றும் அவனது கூட்டாளி ஒருவனை பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர்.