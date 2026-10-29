கத்தார் செல்லும் விமானத்தில் கோளாறு; கடைசி நிமிடத்தில் பயணம் ரத்து
கத்தார் செல்லும் விமானத்தில் கோளாறு; கடைசி நிமிடத்தில் பயணம் ரத்து
ADDED : அக் 29, 2026 06:37 PM
ADDED : அக் 29, 2026 06:37 PM
சென்னையில் இருந்து, மேற்காசிய நாடான கத்தாரின் தலைநகர் தோகா செல்லும், 'கத்தார் ஏர்லைன்ஸ்' விமானம், இன்று (அக்டோபர் 29)அதிகாலை 4:15 மணிக்கு புறப்பட தயாரானது. இதில், 212 பயணியர், 12 விமான ஊழியர்கள் இருந்தனர்.
விமானம் ஓடு பாதையில் ஓடுவதற்கு தயாரானபோது, தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. உடனடியாக, விமானி சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
விமானம் தாமதமாக புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. பயணியர் ஓய்வறை பகுதியில் தங்கவைக்கப்பட்டனர். விமான பொறியாளர்கள் குழுவினர் தொழில்நுட்ப கோளாறு சரிசெய்யும் பணியில் இறங்கினர்; நீண்ட நேரமாகியும் சரி செய்ய முடியவில்லை.
இதனால், விமானம் இன்று ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின் பயணியர் அனைவரும், சென்னையில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். விமானத்தில் பழுது நீக்கப்பட்டப்பின், நாளை (அக்டோபர் 30) தோகா புறப்படட்டு செல்லும் என விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.