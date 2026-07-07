கடைசி நிமிட கோல்; போர்ச்சுகலை வீழ்த்தியது ஸ்பெயின்! கண்ணீருடன் வெளியேறினார் ரொனால்டோ
கடைசி நிமிட கோல்; போர்ச்சுகலை வீழ்த்தியது ஸ்பெயின்! கண்ணீருடன் வெளியேறினார் ரொனால்டோ
ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:59 AM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:59 AM
டல்லாஸ்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் பரபரப்பான 'ரவுண்ட்-16' சுற்றில் போர்ச்சுகல் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஸ்பெயின் அணி, காலிறுதி முற்றுக்கு குவாட்டர் பைனலுக்கு கெத்தாக முன்னேறியது. கடைசி நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் மெரினோ அடித்த கோல், போர்ச்சுகல் அணியின் உலகக் கோப்பை கனவை சுக்குநூறாக உடைத்தது.
விறுவிறுப்பான ஆட்டம்:
அமெரிக்காவின் டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடந்த இந்த நாக்-அவுட் போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க தீவிரமாகப் போராடினார். முதல் பாதியில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே கடுமையான மல்லுக்கட்டு நடந்த போதிலும், கோல் எதுவும் விழவில்லை. இரண்டாம் பாதியிலும் ஆட்டம் சமநிலையை நோக்கியே சென்றது. இதனால் போட்டி கூடுதல் நேரத்திற்கு செல்லலாம் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
ட்விஸ்ட்:
போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில்(90+1வது நிமிடம்) ஸ்பெயின் அணிக்கு ஒரு ப்ரீ-கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. போர்ச்சுகல் வீரர்கள் சுதாரிப்பதற்குள், பெரான் டோரஸ் கொடுத்த பாஸை கச்சிதமாகப் பயன்படுத்திய மைக்கேல் மெரினோ, பந்தை மின்னல் வேகத்தில் கோல் போஸ்ட்டுக்குள் திணித்தார். மைதானமே அதிரும் வகையில் ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் இந்த வெற்றிக் கோலைக் கொண்டாடினர்.
ரொனால்டோ சோகம்:
இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயின் திரில் வெற்றி பெற்றது. அதிர்ச்சியடைந்த போர்ச்சுகல் அணி வீரர்கள் மைதானத்திலேயே நிலைகுலைந்து போயினர். போர்ச்சுகல் அணியின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தனது உலகக் கோப்பை கனவு பறிபோனதை எண்ணி மைதானத்திலேயே சோகத்தில் ஆழ்ந்தார். இத்துடன் அவரது உலகக் கோப்பை பயணம் முடிவுக்கு வந்தது. வெற்றி பெற்ற ஸ்பெயின் அணி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.