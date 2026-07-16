தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு; அமைச்சர் ஆனந்துக்கு ஐகோர்ட் 'நோட்டீஸ்'
தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு; அமைச்சர் ஆனந்துக்கு ஐகோர்ட் 'நோட்டீஸ்'
ADDED : ஜூலை 16, 2026 09:31 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 09:31 PM
சென்னை: தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்த வழக்குகளில், அமைச்சர் ஆனந்த், தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டசபை தேர்தலில், சென்னை தி.நகர் தொகுதியில், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் ஆனந்த் வெற்றியை எதிர்த்து, வாக்காளர் பாலசுப்ரமணிய சர்மா என்பவர், தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். அதேபோல, ஆலங்குளம் தொகுதி தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., பால் மனோஜ் பாண்டியன் வெற்றியை எதிர்த்து, த.வெ.க., வேட்பாளர் விபின் சக்கரவர்த்தி, வாக்காளர்கள் இசக்கிராஜா, பத்மநாதன் ஆகியோர் தனித்தனியாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
மானாமதுரை தொகுதியில், த.வெ,க., - எம்.எல்.ஏ., இளங்கோவன் வெற்றியை எதிர்த்து, தோல்வி அடைந்த தி.மு.க., வேட்பாளர் தமிழரசியும் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்குகள், நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது நீதிபதி, 'தேர்தல் மனுக்களுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த், எம்.எல்.ஏ., மனோஜ் பாண்டியன் மற்றும் தேர்தல் கமிஷன் நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும்' என்று உத்தரவிட்டார்.