அயோத்தி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மீதும் வழக்கு பதியக்கோரி வக்கீல்கள் வலியுறுத்தல்: பேரணியாக சென்று போலீசில் புகார் மனு
அயோத்தி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மீதும் வழக்கு பதியக்கோரி வக்கீல்கள் வலியுறுத்தல்: பேரணியாக சென்று போலீசில் புகார் மனு
ADDED : ஜூலை 03, 2026 04:07 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 04:07 AM
அயோத்தி: அயோத்தி ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை யின் முன்னாள் பொதுச்செயலர் சம்பத் ராய், முன்னாள் அறங்காவலர் அனில் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரி, வக்கீல்கள் பேரணி யாக சென்று போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது.
அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கையில் இருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மற்றும் தங்கம், வெள்ளி உட்பட விலை உயர்ந்த பொருட்கள் திருடப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக, உ.பி., அரசு அமைத்த மூன்று பேர் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி, எட்டு பேரை கைது செய்தது.
அவர்களின் வீடுகளிலும் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டு, 77.85 லட்சம் ரூபாய், 11 கிராம் தங்கம், 375 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தீர்மானம்
இந்த மோசடி தொடர்பாக, ராமர் கோவிலை நிர்வகித்து வரும் ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீர்த்த ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் முன்னாள் பொதுச்செயலர் சம்பத் ராயிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்.
கோவில் பணத்தை திருடியதாக கைதான எட்டு பேருக்கு ஆதரவாக வாதாடப் போவதில்லை என, அயோத்தி வக்கீல்கள் சங்கம் தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளது.
இந்நிலையில், கோவில் அறக்கட்டளையின் முன்னாள் பொதுச்செயலர் சம்பத் ராய், முன்னாள் அறங்காவலர்கள் அனில் மிஸ்ரா, கோவில் கட்டுமான பணிகளை கவனித்து வந்த கோபால் ராவ் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கையை அளித்த கிருஷ்ண மோகன் ஆகியோர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து, பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பைசாபாத் வக்கீல்கள் சங்கம் வலியுறுத்திஉள்ளது.
இதையொட்டி, பைசாபாத் சங்கம் சார்பில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து ராம ஜென்ம பூமி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை நேற்று கண்டன பேரணி நடத்தப்பட்டது.
அப்போது, போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் ஒன்று கூடிய வக்கீல்கள், அறக்கட்டளையின் முன்னாள் நிர்வாகிகளை கண்டித்து முழக்கமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது, போலீசார் - வக்கீல்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதில் சிலர் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
வாக்குவாதம்
இதை தொடர்ந்து, போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் சென்ற சில வக்கீல்கள் வழக்கு பதியக்கோரி, போலீசாருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பின்னர், அவர்களது புகார் மனுவை பெற்ற போலீசார், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். அதன் பிறகே, பேரணியாக வந்த வக்கீல்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
'நம்பியவர்களே
துரோகம் செய்துவிட்டனர்'
ராமர் கோவில் காணிக்கை முறைகேடு சர்ச்சையை தொடர்ந்து, அறக்கட்டளை பொதுச்செயலர் பதவியில் இருந்து விலகிய சம்பத் ராய், 'நம்பியவர்களே துரோகம் செய்துவிட்டனர்; அயோத்தியில் என் பணி முடிந்துவிட்டது. இந்த களங்கத்துடன் தொடர விரும்பவில்லை' என நெருக்கமானவர்களிடம் தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சம்பத் ராய் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினர் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோரின் ராஜினாமாவை ஏற்கலாமா அல்லது நிராகரிக்கலாமா என்பது குறித்து, வரும் 6-ம் தேதி நடக்கும் அறக்கட்டளை கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது