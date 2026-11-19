அமெரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா நாட்டு தலைவர்கள் சந்திப்பு
அமெரிக்கா, சீனா, ரஷ்யா நாட்டு தலைவர்கள் சந்திப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 09:33 AM
ADDED : நவ 19, 2026 09:31 AM
UPDATED : நவ 19, 2026 09:33 AM ADDED : நவ 19, 2026 09:31 AM
குவாங்டாங்: சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில் 33வது ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (APEC) தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு நடந்து வருகிறது.
இதில், 21 உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அனைத்து தலைவர்களும் ஒன்றாக நின்று குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் வரலாற்றில் முதல்முறையாக முத்தரப்பு சந்திப்பை நிகழ்த்தினர். ரஷ்யா - உக்ரைன் போர், அணு ஆயுதக் குறைப்பு, ஈரான் விவகாரம் உள்பட பல்வேறு சர்வதேச பிரச்னைகள் குறித்து இந்த முத்தரப்பு சந்திப்பில் ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது.