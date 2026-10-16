அதிகம் அறிந்து கொள்; அச்சம் குறையும்; கோவையில் திறந்து வைத்த நூலக பதிவேட்டில் எழுதிய முதல்வர் விஜய்
அதிகம் அறிந்து கொள்; அச்சம் குறையும்; கோவையில் திறந்து வைத்த நூலக பதிவேட்டில் எழுதிய முதல்வர் விஜய்
ADDED : அக் 16, 2026 10:37 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:37 PM
கோவை: கோவை காந்திபுரத்தில், 301.71 கோடி ரூபாயில், தரைத்தளம் மற்றும் ஏழு தளங்களுடன், 'பெரியார் அறிவுலகம்' என்ற நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் கட்டப்பட்டு உள்ளது. இதைத் திறக்க, முதல்வர் விஜய், சென்னையில் இருந்து விமானத்தில் இன்று கோவை வந்தார். பட்டு வேஷ்டி, பட்டு சட்டை அணிந்திருந்த அவர், மதியம், 12:00 மணிக்கு அறிவுலகம் வந்தார்.
போலீஸ் மரியாதையை ஏற்ற பின், பெரியார் சிலையை திறந்து வைத்தார். முதல் தளத்தில் கல்வெட்டை திறந்து வைத்தார். அறிவியல் சாதனங்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகளுக்குச் சென்று, ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் கேட்டறிந்தார். அரசு பள்ளி மாணவியர், அறிவியல் சாதனங்களின் செயல்பாடுகளை விளக்கினர்.
வணக்கம் சொன்ன ரோபோ
குழந்தைகள் பிரிவுக்குச் சென்று, அவர்களுடன் அமர்ந்து, தனது பெயர் விஜய் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். அவர்களது பெயர்களை கேட்டார். டாடா காட்டி விட்டு கிளம்பினார். மற்றொரு அறையில் ரோபோ வணக்கம் சொன்னதும், அவரும் திருப்பி வணக்கம் சொன்னார்.
அறிவுலகத்தை சுற்றிப்பார்த்த முதல்வர், பதிவேட்டில், 16.10.2026, சி.ஜோசப் விஜய் என்று தன்னுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் எழுதியதோடு, அதிகம் அறிந்துகொள் அச்ச்ம் குறையும் என்ற பொருளில், 'நோ மோர்; பியர் லெஸ்' என, ஆங்கிலத்தில் எழுதினார்.