காவிரி விவகாரத்தில் ஒன்றுபடுவோம்; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்கள்: முதல்வர் விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கடிதம்
காவிரி விவகாரத்தில் ஒன்றுபடுவோம்; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்கள்: முதல்வர் விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கடிதம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 12:18 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 12:19 PM ADDED : நவ 14, 2026 12:18 PM
சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் ஒன்றுபடுவோம்; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று முதல்வர் விஜய்க்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
கடிதத்தில் ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது: மேகதாது அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது எனப் பிரதமர் முன்னிலையில் கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமார் பேசியுள்ளார். தமிழக விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதைத் தங்களது கவனத்துக்குக் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். காவிரி என்பது நீர்ப்பங்கீடு என்பதைத் தாண்டி, வரலாற்றுப்பூர்வமாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் தமிழர்களின் வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்தது ஆகும். டெல்டா விவசாயிகளின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமும் இதனை நம்பித்தான் இருக்கிறது.
நினைவூட்டுகிறேன்
மேகதாது அணை குறித்து தமிழக அரசு கண்டும் காணாமல் இருக்க முடியாது என்பதை நான் முதலில் இருந்தே தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதையும் இந்த நேரத்தில் மீண்டும் நினைவூட்டுகிறேன். தமிழக முதல்வராகிய தாங்கள் கர்நாடகா செல்வது பற்றி வெளிப்படைத்தன்மையும் இல்லாமல், அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பும் வராத நிலையில் அமைச்சர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணான கருத்துகளைத் தெரிவித்து விவசாயப் பெருமக்களைக் குழப்பி வந்தனர். முதலில் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்த கர்நாடகா முதல்வர் சிவக்குமார் சில அமைப்புகள் தெரிவித்த எதிர்ப்புக்கு அடிபணிந்து, தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் கர்நாடகத்துக்கு வரவேண்டாம்” என்று கூறிவிட்டார்.
மவுனம் கூடாது
மேகதாது அணை கட்டுவது குறித்து மீண்டும் கர்நாடகா முதல்வர் தீவிரமாகப் பேச துவங்கி இருக்கும் சூழ்நிலையில், இனியும் தமிழக அரசு மவுனம் காக்கக் கூடாது. நமது ஒற்றுமையையும் கர்நாடக முதல்வரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் கூட்டப்பட வேண்டும்.
நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களையும், மேகதாது அணைக்கு எதிராகத் தமிழக சட்டசபையில் ஜூன் மாதம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட அரசினர் தனித் தீர்மானத்தையும், தமிழகத்தில் உள்ள சட்டசபை கட்சித் தலைவர்களும், அனைத்துக் கட்சி எம்பிக்களும் இணைந்து பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
நம்புகிறேன்
காவிரி உரிமையைப் பொறுத்தவரையில் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளையும் கட்சி வேறுபாடுகளையும் கடந்து நாம் ஒற்றுமையாக நிற்பது அவசியம். தமிழகத்தின் அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் வேளாண் பெருங்குடி மக்களின் கோரிக்கைக்குச் செவிசாய்த்து, உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைத் தமிழக அரசு அறிவிக்கும் என்று நம்புகிறேன். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
வீடியோ பாருங்கள்!
அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்ட முதல்வர் விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கடிதம்; எதற்கு தெரியுமா?