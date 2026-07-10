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/செய்திகள்/தமிழகம்/மது அரக்கனை ஒழிக்க ஒன்றிணைவோம்: அண்ணாமலை அழைப்பு

மது அரக்கனை ஒழிக்க ஒன்றிணைவோம்: அண்ணாமலை அழைப்பு

மது அரக்கனை ஒழிக்க ஒன்றிணைவோம்: அண்ணாமலை அழைப்பு

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:17 PM

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:17 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:31 PM

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சென்னை: மது அரக்கனை ஒழிக்க ஒன்றிணைவோம், தமிழகத்தை காப்போம் என்று வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை;

தமிழகம் முழுவதும், கல்வி நிறுவனங்கள், வழி பாட்டுத் தலங்கள், பஸ் நிலையங்கள் அருகே உள்ள, டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் அனைத்தையும் மூட வலியுறுத்துவோம்.

சென்னை நகரின் சில பகுதிகளில் நாம் மேற்கொண்ட கள ஆய்வின்படி, பல டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள், பள்ளிகள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் மற்றும் பஸ் நிலையங்களிலிருந்து 500 மீட்டர் தொலைவுக்குள்ளாகவே இயங்கி வருகின்றன.

தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், இது போல, பள்ளிகள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் மற்றும் பஸ் நிலையங்களிலிருந்து 500 மீட்டர் தொலைவுக்கு உள்ளாக இயங்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட, மக்கள் நேரடியாகவோ, அல்லது நமது வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் மூலமாகவோ, கலெக்டரிடம் மனு கொடுப்போம். மது அரக்கனை ஒழிக்க ஒன்றிணைவோம். தமிழகத்தைக் காப்போம். மாறுவோம், மாற்றுவோம்.

இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறி உள்ளார்.

தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!

டாஸ்மாக் ரிப்போர்ட்: அண்ணாமலையின் அரசியல் அதிரடி ஆரம்பம்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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