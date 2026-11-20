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-நமது நிருபர்-
பொது நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வகுக்கும் 2024ம் ஆண்டு தீர்ப்பை வேண்டுமென்றே மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டி நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோர் விசாரித்தனர்.
போலி ஏஐ நூல் கொள்முதலுக்கு முக்கிய காரணம் யார் என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் சந்திரமோகன், ஜெயந்தி, ஆர்த்தி ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.
நூலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு; ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஆஜராக ஐகோர்ட் கிளை நோட்டீஸ்
நூலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு; ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஆஜராக ஐகோர்ட் கிளை நோட்டீஸ்
ADDED : நவ 20, 2026 12:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 12:30 PM
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-நமது நிருபர்-
பொது நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வகுக்கும் 2024ம் ஆண்டு தீர்ப்பை வேண்டுமென்றே மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டி நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோர் விசாரித்தனர்.
போலி ஏஐ நூல் கொள்முதலுக்கு முக்கிய காரணம் யார் என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் சந்திரமோகன், ஜெயந்தி, ஆர்த்தி ஆஜராக நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.