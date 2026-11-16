சுயசரிதையில் பொய்கள் ஏராளம்: பிழைகள் தாராளம்: தன் முடிவுரையை தானே எழுதிய சோனியா!
சுயசரிதையில் பொய்கள் ஏராளம்: பிழைகள் தாராளம்: தன் முடிவுரையை தானே எழுதிய சோனியா!
UPDATED : நவ 16, 2026 11:31 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:52 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 11:31 AM ADDED : நவ 16, 2026 08:52 AM
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா சுயசரிதை எழுதியுள்ளார். அவரது புத்தகத்தில் ஏராளமான தகவல் பிழைகள் இருப்பதாகவும், பல விஷயங்களில் அவர் எழுதியுள்ளவை பொய்யானவை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சோனியா புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளது மற்றும் உண்மை விபரம் வருமாறு
தன் தந்தை வீரமும் கருணையும் மிக்க போர் வீரர் என்றும் மனிதநேய செயல்களுக்குப் பெயர் பெற்றவர் என்றும் சோனியா குறிப்பிடுகிறார்.
உண்மையில் அவரது தந்தை, இத்தாலியில் ஏராளமான பேரை கொன்று குவித்த சர்வாதிகாரி முசோலினியின் பாசிஸ்ட் ராணுவத்தில் பணியாற்றியவர். முசோலினி கொல்லப்பட்டு ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் பாசிஸ்ட் கொள்கைகளைக் கொண்டிருந்தவர்.
1975ம் ஆண்டு இந்திரா ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட நெருக்கடி நிலை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள சோனியா, அப்போது நடந்த சட்ட மீறல் அனைத்துக்கும் சஞ்சய் காந்தி தான் பொறுப்பு என்பது போல குறிப்பிடுகிறார்.
நெருக்கடி நிலை இந்திரா அரசால் கொண்டுவரப்பட்டது. பிரதமர் என்ற முறையில் அவர்தான் அப்போது நடந்த அனைத்து தவறுகளுக்கும் சட்டபூர்வமான பொறுப்பாளி.
ராமஜென்ம பூமி விவகாரத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தின் வரலாற்று பூர்வமான மற்றும் மத ரீதியான முக்கியத்துவம் பற்றி சோனியா கேள்வி எழுப்புகிறார்.
உச்சநீதிமன்றம் 2019ம் ஆண்டு அளித்த தீர்ப்பில் ராமஜென்ம பூமி இடம் தொடர்பான ஹிந்து பக்தர்களின் நம்பிக்கை மற்றும் உணர்வுகளை அங்கீகரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது
1984ல் இந்திரா கொல்லப்பட்ட பிறகு நடந்த சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முறை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள சோனியா, அமைதிக்காக ராஜிவ் விடுத்த வேண்டுகோளை பெரிதாக கூறுகிறார்: அவரை நேர்மையாளர் என்பது போல சித்தரிக்கிறார்.
உண்மையில் என்ன நடந்தது? இந்திரா கொல்லப்பட்டதும் சீக்கியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வெடித்தன. அதைத் தடுக்க அப்போதைய ராஜிவ் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு போதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதே குற்றச்சாட்டு. இன்று வரை சீக்கியர்கள் அதற்காக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர்.
இத்தகைய குற்றச்சாட்டில் இருந்து ராஜிவை காப்பாற்றும் நோக்கில் சோனியாவின் கருத்து உள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் தேர்தல் தோல்விக்கு பாஜ கட்சியின் ஊடக செல்வாக்கு தான் காரணம் என்று சோனியா குறிப்பிடுகிறார்.
உண்மையில் காங்கிரஸ் கூட்டணியின் அப்போதைய தோல்விக்கு முக்கிய பங்காற்றியது அந்த ஆட்சியில் நடந்த 2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம், காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஊழல், நிலக்கரி சுரங்க ஊழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊழல்கள் தான்.
மன்மோகன் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்காலத்தில் தேசிய ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. சோனியா அதன் தலைவராக இருந்தார். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய செயல்பாடுகளுக்கான தளமாக அது இருந்தது என்கிறார் சோனியா.
எந்த அரசு பதவியிலும் இல்லாத சோனியா தலைமையில் செயல்பட்ட இந்த அமைப்பு, உண்மையில் ஒரு போட்டி அதிகார மையமாகவே இருந்தது.
பிரணாப் முகர்ஜி உடனான தனது வேறுபாடுகளை தனிப்பட்ட முறையில் விவரிக்கிறார் சோனியா.
பிரணாப் முகர்ஜி மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர். முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர். பின்னாட்களில் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர்.
ஷா பானு வழக்கில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை புறக்கணித்த ராஜிவ் முடிவை ஆதரிக்கிறார் சோனியா.
1986ம் ஆண்டு ராஜிவ் அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டம், ஷா பானுவுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கிய சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை ரத்து செய்கிறது. இது, பெண்களுக்கு உரிமை அளிப்பதற்கு பதிலாக, சிறுபான்மையினரை தாஜா செய்வதாகவே கருதப்படுகிறது.
முன்னாள் ஜனாதிபதி கியானி ஜெயில் சிங், ராஜிவுக்கு எதிராக சதி செய்தார் என்பது போல குறிப்பிட்டுள்ளார் சோனியா.
உண்மையில், ராஜிவுக்கு எதிராக கியானி ஜெயில்சிங் சதி செய்தார் என்பதற்கு எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இல்லை.
வீர சாவர்க்கரை குறை கூறியுள்ள சோனியா, அவரது வழிமுறை பற்றி கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
ஆனால் சோனியாவின் மாமியார் இந்திரா, வீர சாவர்க்கரை புகழ்ந்து போற்றி உள்ளார். நாட்டுக்காக சாவர்க்கர் ஆற்றிய பணியை இந்திரா குறிப்பிட்டு பாராட்டியுள்ளார்.
சோஷலிச தலைவர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் நடத்திய இயக்கம், சீர்குலைவுகளை செய்ததாகவும், தீவிரத் தன்மை கொண்டதாக இருந்ததாகவும் கூறுகிறார் சோனியா.
உண்மையில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இயக்கம் என்பது இந்திரா கொண்டுவந்த நெருக்கடி நிலைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டமே. ஊழல், சர்வாதிகாரம், அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக தான் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இயக்கம் நடத்தினார்.
சிறுபான்மையினர் தொடர்பான கொள்கைகளில் காங்கிரஸ் கட்சியின் அணுகுமுறையை உயர்வாக சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால் உண்மையில் காங்கிரஸ் என்ன செய்தது? சிறுபான்மையினருக்கு இட ஒதுக்கீட்டில் உள் ஒதுக்கீடு வழங்க முயற்சி எடுத்தது. மத வன்முறை மசோதா என்ற ஒன்றையும் கையில் எடுத்தது. இவை, சிறுபான்மையினரை தாஜா செய்து மகிழ்விக்கும் நோக்கத்தில் செய்யப்பட்டவை.
மேனகா பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள சோனியா, ராஜிவ் மற்றும் அவரது இளைய சகோதரர் சஞ்சய் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவதற்கு அவர்தான் காரணம் என்று கூறியுள்ளார்.
சோனியாவின் இந்த கூற்று, நேரு குடும்பத்தில் இருந்த சிக்கலான உறவுகளுக்குள் ஒரு தரப்பு பார்வையை மட்டுமே நமக்கு அளிக்கிறது. மேனகாவின் தரப்பு என்ன என்பது பற்றி சோனியா எதுவும் குறிப்பிடவில்லை.
அமிர்தசரஸ் பொற்கோவிலில் ராணுவ நடவடிக்கையால் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாத தலைவர் பிந்திரன்வாலேவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினர் அரசியல் கருதி உதவியதை ஒப்புக் கொள்கிறார் சோனியா.
உண்மையில், பிந்திரன்வாலேவுக்கு காங்கிரஸ் செய்த உதவியானது ஒரு தவறான அரசியல் கணக்கு. அது ஏற்படுத்திய பாதகங்கள் ஏராளம்.
காங்கிரஸ் செய்த அந்த செயலால் பஞ்சாபில் பயங்கரவாதம் வேரூன்றி, நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது.
விடுதலைப்புலிகள் அமைப்புடன் திமுகவுக்கு இருந்த தொடர்புகள் பற்றி குறைபாடுகள் இருந்தாலும், பாஜவை தோற்கடிப்பதற்காக அதனுடன் கூட்டணி அமைத்ததாக கூறுகிறார் சோனியா.
அது ஒரு அரசியல் ரீதியான சமரசம். விடுதலைப் புலிகள் தொடர்பு பற்றி கவலைகள் இருந்த போதும், தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்துக் கொண்டது.
அயோத்தியில் 2024ல் ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள சோனியா அது ஒரு அரசியல் நிகழ்வு என்று கூறியுள்ளார்.
அயோத்தியில் நடந்த ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேகம், பன்னெடுங்காலமாக நடந்த சட்டபூர்வமான, வரலாறு, கலாசார ரீதியான போராட்டங்களின் நிறைவை குறிப்பிடுகிறது. இந்த முயற்சிகளை 2019ல் அளித்த தீர்ப்பில் உச்ச நீதிமன்றமும் அங்கீகரித்துள்ளது.
சஞ்சய் உருவாக்கிய மாருதி கார் தயாரிப்பு திட்டம் அவரது தொழில் முனைவு கனவுகளை வெளிப்படுத்தியதாக கூறுகிறார் சோனியா.
மாருதி திட்டமானது அரசாங்கத்தின் முழு ஆதரவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதற்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் அனுமதி, நில விநியோகம், சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன என்பதே உண்மை.
ஊழலுக்கு எதிராக அன்னா ஹசாரே நடத்திய இயக்கம் பாஜ மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் பங்கேற்புடன் நடத்தப்பட்டதாக சொல்கிறார் சோனியா.
2011ம் ஆண்டு அன்னா ஹசாரே நடத்திய இயக்கம் ஊழலுக்கு எதிராக நடந்த ஒரு நாடு தழுவிய போராட்டம். இது அப்போதைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் ஊழல்களை கண்டித்து நடத்தப்பட்டது.
இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மீது ஜம்மு காஷ்மீர் புல்வாமாவில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்குப் பிறகு நடந்த அரசியல் ரீதியான நிகழ்வுகள் பற்றி மட்டுமே சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2019ம் ஆண்டு புல்வாமாவில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் சிஆர்பிஎப் படையைச் சேர்ந்த 40 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இது தேச பாதுகாப்பில் பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடிய சம்பவமாக அமைந்தது.
இந்தியாவுக்கு வந்த புதிதில், ஹிந்து மத அடையாளங்கள் தனக்கு ஏற்படுத்திய சங்கடங்கள் பற்றி விவரிக்கிறார் சோனியா.
அனைத்து மதங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாக காங்கிரஸ் நீண்ட காலமாக கூறி வருகிறது. இந்த நிலையில் தான், ஹிந்து பாரம்பரிய நடைமுறைகள் சோனியாவுக்கு எத்தகைய இடையூறாக இருந்தன என்பது இந்த புத்தகம் மூலம் வெளியாகி உள்ளது.
1998ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து சீதாராம் கேசரி நீக்கப்பட்டது தொடர்பான ஒரு சிறிய விளக்கம் மட்டுமே சோனியாவின் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த சீதாராம் கேசரி, ஒரு திடீர் நடவடிக்கை மூலம் அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதுதான் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை சோனியாவை கைப்பற்றுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக நவீன் சாவ்லா நியமிக்கப்பட்டது பற்றியும் தன் புத்தகத்தில் சோனியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தேர்தல் கமிஷனர் நவீன் சாவ்லா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக ஒரு சார்பாக நடந்து கொள்வதாகவும், அவரை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் அப்போதைய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தார். அப்படி இருந்தும் சோனியாவின் செல்வாக்கு காரணமாக நவீன் சாவ்லா தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஆக நியமிக்கப்பட்டார். இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நியமனம்.