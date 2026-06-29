லெப்., ஜெனரல் கோபாலன் முரளிதரனுக்கு அதி விஷிஸ்ட் சேவா பதக்கம் வழங்கி கவுரவிப்பு
லெப்., ஜெனரல் கோபாலன் முரளிதரனுக்கு அதி விஷிஸ்ட் சேவா பதக்கம் வழங்கி கவுரவிப்பு
ADDED : ஜூன் 29, 2026 07:09 PM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 07:09 PM
இந்திய ராணுவத்தின் மருத்துவ பிரிவில் பணியாற்றும் லெப்., ஜெனரல் கோபாலன் முரளிதரனுக்கு, சிறப்பான பணிக்காக, அதி விஷிஸ்ட் சேவா பதக்கத்தை ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வழங்கினார்.
நமது நிருபர்
இந்தியாவின் ஜனாதிபதி சேவா பதக்கம் என்பது ஆயுதப் படைகள் மற்றும் காவல்துறை போன்ற சீருடைப் பணியாளர்களுக்கு அவர்களின் சிறப்பான சேவை மற்றும் துணிச்சலுக்காக வழங்கப்படும் மிக உயரிய தேசிய விருதுகளில் ஒன்றாகும். இந்நிலையில் இன்று (ஜூன் 29) ஜனாதிபதி மாளிகையில் பாதுகாப்புத் துறைக்கான சிறப்புச் சேவை விருதுகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
சிறப்பான சேவைக்காக ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவிடம் விருது பெற்றவர்கள் விபரம் பின்வருமாறு: * இந்திய ராணுவத்தின் மருத்துவ பிரிவில் பணியாற்றும் லெப்., ஜெனரல் கோபாலன் முரளிதரன்
* எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நீரஜ் வர்ஷ்னி
* பிரிகேட் ஆப் தி கார்ட்ஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஆதித்யா விக்ரம் சிங் ரதி, லெப்டினன்ட் ஜெனரல் புனீத் அஹுஜா
* வைஸ் அட்மிரல் A.Y சர்தேசாய்,
* ஏர் மார்ஷல் தருண் சவுத்ரி
* சிக்னல்ஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹர்பிந்தர் சிங் வந்த்ரா
ஆகியோருக்கு சிறப்பான பணிக்காக, அதி விஷிஸ்ட் சேவா பதக்கத்தை ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு வழங்கி கவுரவித்தார்.