தமிழ் நூல்களைப் போல ஆங்கில நூல்களிலும் மோசடி; பிரபல எழுத்தாளர் பெயரில் போலி நூல் வெளியிட்டது அம்பலம்
தமிழ் நூல்களைப் போல ஆங்கில நூல்களிலும் மோசடி; பிரபல எழுத்தாளர் பெயரில் போலி நூல் வெளியிட்டது அம்பலம்
UPDATED : நவ 08, 2026 10:21 PM
ADDED : நவ 08, 2026 12:58 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 10:21 PM ADDED : நவ 08, 2026 12:58 PM
மதுரை: கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் நடந்த நூல்கள் கொள்முதல் முறைகேட்டை, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார். இதேபோல, திமுக ஆட்சியில் திறக்கப்பட்ட பல நூலகங்களில் போலியான நூல்கள் இருப்பதாக வெளியாகிய செய்திகள் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, சிறுமிகள் பாலியல் வழக்கில் சிக்கியுள்ள கிரானைட் வீரமணியின் வெளிநாட்டு பயணம் தொடர்பான நூல்களும் இடம்பெற்றிருந்தது பெரும் சர்ச்சையானது.
இந்த போலி நூல்கள் விஷயத்தில் தினமும் ஏதேனும் ஒரு புது தகவல் வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது, மதுரையில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த கலைஞர் நூலகத்திலும் போலியான நூல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் புகார் எழுந்துள்ளது.
அப்படி வந்த ஒரு பதிவில்; 'DEMOCRACY AND PEOPLES RIGHT IN THE CONTEMPORARY WORLD' என்ற புத்தகம் மதுரையில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நிறுவப்பட்ட கலைஞர் நூலகத்தைச் சேர்ந்தது. போனீக்ஸ் பதிப்பகத்திடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள பன்னாட்டு தரப்புத்தக எண் செல்லுபடியாகும். ஆனால், இந்தப் பதிப்பகத்தின் முகவரியும் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் முகவரியும் ஒன்றுதான்.
ஆனால், இதில் மிக மோசமான விஷயம் அதுவல்ல. இந்தப் புத்தகத்தின் ஆசிரியர் பெயர்தான் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. ஜீன் டிரெஸ் (Jean Drèze) ஒரு பிரபலமான பொருளாதார அறிஞர். கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் திட்டக்குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தவர். ஆனால், அவர் இத்தகைய புத்தகம் எதையும் எழுதியதில்லை.
திமுக அரசு, போலியான ஏஐ புத்தகங்களுக்குப் போலியான பதிப்பகங்களிடமிருந்து கொள்முதல் ஆணைகளை வழங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல், புகழ்பெற்ற பொருளாதார அறிஞர் ஒருவரின் பெயரையும் இத்தகைய போலிப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தி அவருக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரிஷா விஜய், பவித்ரா கருணாநிதி போன்ற போலி பெயர்களை உருவாக்கியதைப் போலவே, இந்தப் பதிப்பகமும் ஜீன் டிரெஸ் என்ற போலி ஆசிரியர் பெயரை உருவாக்கியுள்ளது. இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம், கடந்த 2023ம் ஆண்டு ஜூலை 15ம் தேதி அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினால் திறக்கப்பட்டது. தற்போது, சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ள ஜீன் டிரெஸ் எழுதியதாக சொல்லப்படும் நூல், 2023, ஜூன் 25ல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நூலகம் திறப்பிற்கு 20 நாளுக்கு முன்பாக வாங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ் கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், இலக்கியவாதிகள் எழுதிய நூல்களில், போலியானவை எவை என்று கண்டுபிடிப்பதே மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இப்படிப்பட்ட சூழலில், ஆங்கில நூல்களின் எழுத்தாளர், பின்னணி மற்றும் உண்மைத் தன்மையை அறிவது என்பது மிகவும் சவாலான விஷயமாகும்.
தமிழ் போலி நூல்கள் கொள்முதல் விவகாரத்தை விசாரிக்க சிறப்புக் குழு அமைக்கப்படுவதைப் போலவே, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நூலகங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள ஆங்கில நூல்கள் மற்றும் மின்னணு நூல்களின் (e-Books) உண்மைத் தன்மை பற்றி அறிய, வல்லுநர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் குழுவை அமைக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
பொருளதார நிபுணர் ஜீன் டிரெஸ் கூறி இருப்பதாவது;
எனது பெயரில் எழுதப்பட்டதாக கூறப்படும் புத்தகம், தமிழகத்தில் உள்ள சில பொது நூலகங்களில் இருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்தியை பார்த்தேன். மிகுந்த குழப்பமும், அதிர்ச்சியும் அடைந்திருக்கிறேன். காரணம், என் பெயரில் இப்படி ஒரு புத்தகம் இருந்தால் நிச்சயம் அது போலியானதே. காரணம், நான் இதுபோன்ற புத்தகத்தை எழுதியதே இல்லை.
இந்த போலியான புத்தகத்தை வெளியிட்ட மற்றும் இதனுடன் தொடர்புடையவர்கள் மீது தமிழக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த புத்தகம் பரவலாக அனைவர் கைகளில் கிடைக்கும் முன் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். ஏஐ மூலமாக இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டு இருந்தால் அதன் ஆபத்து இன்னமும் அதிகமாக இருக்கும்.
இவ்வாறு ஜீன் டிரெஸ் கூறி இருக்கிறார்.