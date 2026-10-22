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2027ம் ஆண்டு அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்; வெளியிட்டது தமிழக அரசு

2027ம் ஆண்டு அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் பட்டியல்; வெளியிட்டது தமிழக அரசு

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:44 PM

ADDED : அக் 22, 2026 02:41 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:44 PM ADDED : அக் 22, 2026 02:41 PM

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சென்னை: 2027ம் ஆண்டுக்கான அரசு பொது விடுமுறை நாட்கள் பட்டியலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 24 நாட்கள் பொது விடுமுறை தினங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 6 நாட்கள் சனிக்கிழமைகளும் மற்றும் 2 நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வருகிறது. எஞ்சிய 17 விடுமுறைகள் வார நாட்களில் வருகின்றன.

இந்த விடுமுறை தினங்கள் தமிழகத்தில் உள்ள வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொது விடுமுறை - தேதி - கிழமை

* ஆங்கிலப்புத்தாண்டு - ஜன., 1, 2027 - வெள்ளிக்கிழமை

* பொங்கல் - ஜன., 15, 2027 - வெள்ளிக்கிழமை

* திருவள்ளுவர் நாள் - ஜன.,16, 2027 - சனிக்கிழமை

* தைப்பூசம் - ஜன.,22, 2027 - வெள்ளிக்கிழமை

* குடியரசு தினம்- ஜன.,26, 2027 - செவ்வாய்க்கிழமை

* ரம்ஜான் - மார்ச் 10, 2027 - புதன்கிழமை

* வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு முடிவு (வணிக வங்கிகள்/ கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டும்) - ஏப்.,01, 2027 - வியாழக்கிழமை

* தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு - ஏப்ரல் 07, 2027 - புதன்கிழமை

* தமிழ் புத்தாண்டு - ஏப்.,14, 2027 - புதன்கிழமை

* மகாவீரர் ஜெயந்தி - ஏப்.,19, 2027 - திங்கட்கிழமை

* மே நாள் - மே 01, 2027 - சனிக்கிழமை

* பக்ரீத் - மே 17,2027 - திங்கட்கிழமை

* மொகரம் - ஜூன் 15, 2027 - செவ்வாய்க்கிழமை

*சுதந்திர தினம் - ஆக.,15, 2027 - ஞாயிற்றுக்கிழமை

* கிருஷ்ண ஜெயந்தி - ஆக.,25,2027 - புதன்கிழமை

* விநாகர் சதுர்த்தி - செப்., 09, 2027 - சனிக்கிழமை

*காந்தி ஜெயந்தி - அக்., 02,2027 - சனிக்கிழமை

*ஆயுதபூஜை - அக்., 08,2027 - வெள்ளிக்கிழமை

*விஜயதசமி - அக்., 09, 2027 - சனிக்கிழமை

* தீபாவளி - அக்.,28, 2027 - வியாழக்கிழமை

* கிறிஸ்துமஸ் - டிச.,25, 2027 - சனிக்கிழமை, இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2027ல் எந்த கிழமையில் எத்தனை விடுமுறை?

ஞாயிறு - 2

திங்கள் - 2

செவ்வாய் - 2

புதன் - 4

வியாழன் 2

வெள்ளி - 5

சனி - 6

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