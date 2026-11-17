வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களை குறிவைத்து கடன் தொகை அபேஸ்; நாடு முழுதும் ரூ.300 கோடி மோசடி
வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களை குறிவைத்து கடன் தொகை அபேஸ்; நாடு முழுதும் ரூ.300 கோடி மோசடி
ADDED : நவ 17, 2026 06:43 AM
ADDED : நவ 17, 2026 06:43 AM
புதுடில்லி: நாடு முழுதும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் மென்பொருளை, ஏ.ஐ., எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், 'ஹேக்' செய்து, வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடன் தொகையான 300 கோடி ரூபாயை, சைபர் குற்றவாளிகள் தங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றி நுாதன முறையில் கொள்ளையடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சாதாரண பொதுமக்களை ஏமாற்றிப் பணம் பறிப்பதற்கு பதிலாக, சைபர் குற்றவாளிகள் தற்போது நிதி நிறுவனங்களின் கணினி உட்கட்டமைப்புகளை நேரடியாக குறிவைத்து தாக்குகின்றனர். வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் கடன் பட்டுவாடா மென்பொருள் மற்றும் பண பரிவர்த்தனை வழிமுறைகளில் உள்ள ஓட்டைகளைப் பயன்படுத்தி ஹேக்கர்கள் உள்ளே நுழைந்துள்ளனர்.
கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் வங்கி கணக்கு விபரங்களை மாற்றி, அதற்குப் பதிலாக மோசடியாளர்களின் போலி வங்கிக் கணக்குகளை இணைத்துப் பணத்தைத் திருப்பி விட்டுள்ளனர். பொதுவெளியில் கிடைக்கும் ஏ.ஐ., கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, இந்தத் தாக்குதல்களை மிக வேகமாகவும் தானியங்கி முறையில் நடத்தியுள்ளனர்.
டில்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் 12 நிதி நிறுவனங்கள், இந்த நுாதன மோசடியில் சிக்கி, 65 கோடி ரூபாயை இழந்துள்ளன. குறிப்பாக, முன்னணி நிதி நிறுவனமான, 'ஹீரோ பின்கார்ப்' நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரே நாளில், 300 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 12 கோடி ரூபாய் திருடப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத் உட்பட நாட்டின் பிற நகரங்களிலும் பல நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து 300 கோடி ரூபாய் வரை கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தத் தொடர் கொள்ளைகளைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசின் கணினி அவசரகாலப் பதிலளிப்புக் குழு மற்றும் இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையம் ஆகியவை அனைத்து வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.