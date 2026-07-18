தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/கிருஷ்ணர் ஒரு முஸ்லிம் தினமும் தொழுகை நடத்தினார்: உ.பி., மதகுரு பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம்

கிருஷ்ணர் ஒரு முஸ்லிம் தினமும் தொழுகை நடத்தினார்: உ.பி., மதகுரு பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம்

கிருஷ்ணர் ஒரு முஸ்லிம் தினமும் தொழுகை நடத்தினார்: உ.பி., மதகுரு பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:18 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:18 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

லக்னோ: 'கிருஷ்ணர் ஒரு முஸ்லிம்; அவர் நாள்தோறும் ஐந்து முறை தொழுகை நடத்தினார்' என, உத்தர பிரதேச இஸ்லாமிய மதகுரு பேசியது சர்ச்சையான நிலையில், அவரின் நாக்கை துண்டிப்பவர்களுக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் தருவதாக ஹி ந்து சாமியார் அறிவித்து உ ள்ளார்.

கடும் கொந்தளிப்பு


சமீபத்தில், ஜார்க்கண்டில் நடந்த மதக் கூட்டம் ஒன்றில், இஸ்லாமிய மதகுரு மவுலானா ஜர்ஜிஸ் அன்சாரி பங்கேற்றார்.

அப்போது பேசிய அவர், 'பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு முஸ்லிம். அவர் தினமும் ஐந்து வேளை தொழுகை செய்தார். பகவத் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தில் உள்ள 10வது ஸ்லோகம் இதை உறுதிபடுத்துகிறது. ஹிந்து மத நுால்களும், இஸ்லாமிய போதனைகளை பிரதிபலிக்கின்றன' என்றார்.

இந்த கருத்து ஹிந்துக்கள் மற்றும் ஹிந்து அமைப்பினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பகவத் கீதை அத்தகைய கருத்துகளை கூறவில்லை என, ஹிந்து அறிஞர்களும், விமர்சகர்களும் சுட்டிக்காட்டினர்.

ஹிந்துக்களின் மத உணர்வுகளை வேண்டுமென்றே புண்படுத்துவதாக கூறி, மதகுரு மவுலானா மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தினர். மவுலானா மீது, உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னோ போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். அவரிடம் விசாரணை நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, மதகுரு மவுலானா பேச்சுக்கு, மஹா மண்டலேஷ்வர் விஷ்ணு தாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

பரிசு


அயோத்தியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும், ஹிந்து மதத்தையும் அவமதிக்கும் வகையில் மதகுரு மவுலானா ஜர்ஜிஸ் அன்சாரி பேசியுள்ளார்.

''சமஸ்கிருதம் குறித்து எந்த அடிப்படை அறிவும் இன்றி, அதில் உள்ள கருத்துகளை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவர் பேசியுள்ளார். மவுலானாவின் நாக்கை வெட்டி வருபவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும்,” என, பேசியுள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us