வங்கக்கடலில் குறைந்த தாழ்வழுத்த பகுதி: நவ.13ல் உருவாகும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு
வங்கக்கடலில் குறைந்த தாழ்வழுத்த பகுதி: நவ.13ல் உருவாகும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 10, 2026 02:29 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 10:18 PM ADDED : நவ 10, 2026 02:29 PM
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு;
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலின் சில பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகி உள்ளது. நவ.13ம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக் கூடும். இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அதன் பின்னர் 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும்.
சுமார் 1.5 கிமீ உயரம் வரை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள், தென் கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள லட்சத்தீவு பகுதிகளின் மேல் சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மற்றம் நெல்லை மாவட்டங்களில் நாளை (நவ.11) இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக் கூடும்.
நவ.12ம் தேதி தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
கோவை, தேனி, தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, நீலகிரி மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் லேசானை மழை பெய்யும்.